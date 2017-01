“După primul an în UE, democraţia şi libertăţile au locul lor stabil în România”

În mesajul său de anul nou transmis românilor, regele Mihai I a arătat că “democraţia şi libertăţile au locul lor stabil în societatea românească după primul an al României în UE, ţara intrînd în \"familia demnă a naţiunilor libere\". El a constatat însă şi o serie de \"rămîneri în urmă în sănătate şi educaţie, în condiţiile de viaţă ale oamenilor în vîrstă şi că există motive de dezamăgire. Dar economia continuă să crească şi să se elibereze de trecut, politica are dinamism, iar în Legislativul european avem, pentru prima oară, reprezentanţi aleşi\". Mesajul său a fost redactat la Săvîrşin, reşedinţa familiei regale în România. În documentul respectiv, regele arată că după primul an în UE, \"putem să începem să facem diferenţa între prosperitate şi identitate, între libertăţi şi îndatoriri, între exerciţiul politic şi respectarea valorilor fundamentale\". Pe de altă parte, el critică persoanele publice din România afirmînd că ele trebuie \"să-şi servească instituţia, nu să se servească de ea\". Suveranul vorbeşte şi despre nevoia României de a-şi \"dăltui o Constituţie europeană\", care să dea \"un rol limpede, neechivoc şi complementar\" instituţiilor statului: \"Este o chestiune de onoare, de respect pentru tradiţiile noastre şi pentru democraţie. Astfel se poate desăvîrşi construcţia economică şi socială a ţării noastre. Naţiunea, ca şi fiinţa umană, are personalitate şi fior. România, aidoma fiecăruia dintre noi, are povestea ei, adînc pătrunsă de trecut şi de destin. Ţara noastră va avea un loc în sistemul internaţional dacă va şti să respecte democraţia, cultivîndu-şi instinctul binelui naţional\".