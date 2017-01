După Steaua, CSO Ovidiu vrea să ţină în şah şi pe Dinamo

Astăzi, de la ora 18.00, este programată etapa a treia a Ligii a III-a, în Seria a II-a fiind angrenate şase formaţii constănţene. Derbyul zilei va avea loc la Ovidiu, echipa gazdă primind vizita liderului Dinamo II.

AS Dodu Bucureşti – Portul Constanţa. Cu punctaj maxim după primele două runde, echipa pregătită de Cristian Cămui are o misiune dificilă în tentative de a-şi păstra invincibilitatea. “Dodu este o echipă stabilă din punct de vedere financiar, are condiţii bune de pregătire, pe cînd noi plecăm spre Bucureşti în ziua meciului, fără să facem nici măcar o zi de antrenament. Avem o echipă în reconstrcuţie, cu jucători care nu au evoluat la nivelul ligii secunde şi va fi greu să ne batem la promovare”, a spus tehnicianul constănţean. Faţă de primele două runde, Portul se va putea baza şi pe serviciile lui Alexandru Anghel, revenit după o suspendare. Formaţia probabilă: L.Gheorghe – Frimu, Răvoiu, Al.Anghel (j) – Cărbunaru (Dimcea j), Bagnoti, Grămoşteanu, Măciucă – Boraş, Stere (Hampu), Prodan.

Inter Gaz Bucureşti – Callatis Mangalia. Eşecul dur din runda anterioară, 1-5 cu Dinamo II, a tulburat apele în curtea fostei divizionare secunde. “Nu stăm bine cu moralul, dar sperăm să nu pierdem pentru că ne este foame de puncte. Va fi dificil pentru că Inter Gaz este una din candidatele la promovare”, a declarat antrenorul Bănică Oprea. Eliminat etapa trecută, Cristian Petcu este suspendat, în timp ce juniorul Bîrnă nu s-a refăcut complet după o mai veche accidentare. Callatis pleacă spre capitală în această dimineaţă. Formaţia probabilă: Avram – Manea, Chelu, Ad.Voicu, Pănescu, Al.Badea – Zăgrean (j), Erd.Cogali, Martonfi (j) – Enis Cogali, Bardu.

FC Farul II – Unirea Slobozia. După ce au tremurat pe finalul sezonului trecut, “rechinii mici” sînt decişi să nu mai ajungă în situaţia de a lupta pentru evitarea retrogradării. Drept dovadă, mai mulţi jucători de la echipa mare au fost trimişi pentru meciul de astăzi la “satelit”. Pe lîngă D.Florea şi Fl.Neaga, împotriva ialomiţenilor vor juca Perenyi, Larie, Boghiţoi şi Vlas. “Nu contează cu cine jucăm, trebuie să luăm cele trei puncte. Ştiu că Unirea se bate la promovare, dar nu ne permitem paşi greşiţi pe teren propriu”, a explicat antrenorul Vasile Mănăilă. Formaţia probabilă: Vlas – Măţel, Armando, Pascale, Perenyi – Boghiţoi, Larie, L.Mihai II, Călin – D.Florea, Fl.Neaga.

Oil Terminal Constanţa - Petrolul Brăila. Fără nici un punct după primele două runde, Oil Terminal va înfrunta meciul de astăzi cu un nou antrenor. Nemulţumită de prestaţia echipei în acest debut de campionat, conducerea clubului a decis să renunţe la serviciile lui Viorel Crăciun. “Nu are o vină personală pentru situaţia actuală, dar ne-am gîndit să nu fie prea tîrziu ca să mai reparăm ceva”, a explicat preşedintele Paul Peniu. În locul lui Crăciun a fost numit Costel Costin, care va fi ajutat de fostul jucător al “petroliştilor”, Nicolae Roşca. “Suntem într-o situaţie dificilă şi trebuie neapărat să cîştigăm acest meci”, a declarat noul tehnician, care va face mai multe schimbări în “unsprezecele” de start. Formaţie probabilă: Drăgulin – Diţă (j), Leuştean, P.Florea, Ad.Tănase – Comşa, Cristache, Renţea (j), Panait – Niţă, Ţeican.

CSO Ovidiu – Dinamo II Bucureşti. Performera primelor două runde, formaţia pregătită de Sevastian Iovănescu şi Dumitru Sărăcin are şansa de a schimba liderul. “Sperăm să ne privească de sus şi să-i surprindem, pentru că altfel va fi dificil să-i învingem. Au jucători buni şi un antrenor, Ion Marin, obişnuit cu succesele la nivel înalt. Va fi greu, dar nu imposibil. Sperăm ca stadionul să fie plin”, a declarat Sărăcin. Spre mulţumirea celor doi tehnicieni nu există probleme de lot, iar echipa a intrat de ieri în cantonament. Formaţie probabilă: Gîndac – Chiriţă (D.Alexandru j), Axinciuc, Poşircă, Voiculescu – Della, Ciuciuleacă, Ciobanu, Surugiu – Steriu (j), Curt.

Aurora Cernavodă – Poli Timişoara. “Lanterna roşie” a clasamentului visează să spargă gheaţă în acest sezon şi să obţină primele puncte. Din păcate, antrenorul Dan Rădulescu se confruntă cu numeroase probleme de efectiv, Ferenţi fiind suspendat, Truţă accidentat, în timp ce Chiru, Ianţoc, Culeafă şi Ivan nu au fost încă legitimaţi. “Stăm foarte slab la pregătirea fizică, pentru că nu s-a făcut niciun fel de pregătire în această vară. În plus, în zece zile am jucat patru partide şi este greu să rezişti în acest ritm”, a spus Rădulescu. Formaţie probabilă: Mina – Răguşilă, Fugaru, L.Croitoru – M.Şerban (j), Plăcintă, Şt.Şerban (j), I.Drăgoi – Crecan, Stoian, Bujanschi.