După UEFA Europa League, Viitorul revine la Liga 1

După întâlnirea cu FC Red Bull Salzburg, din manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League, scor 1-3, FC Viitorul va întâlni duminică, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), tot pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pe CS Universitatea Craiova. Meciul din etapa a 7-a a Ligii 1 la fotbal este unul extrem de important pentru campioana en titre a României la fotbal, care nu a pornit prea strălucit în actualul sezon, având la activ un singur succes în primele șase etape, 3-0 cu Gaz Metan Mediaș, la Ovidiu, chiar în prima etapă. Au urmat pentru jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi trei înfrângeri consecutive, 0-2 cu CFR Cluj (în deplasare), 0-1 cu Dinamo București (pe teren propriu) și 0-1 cu nou promovata Sepsi Sf. Gheorghe (în deplasare), dar și două rezultate de egalitate, 0-0 cu FC Voluntari (pe teren propriu) și 0-0 cu ACS Poli Timișoara (în deplasare). Cel mai îngrijorător lucru pentru formația constănțeană îl reprezintă ineficacitatea din ultimele cinci meciuri, în care fotbaliștii Viitorului nu au mai găsit drumul spre gol, în ciuda faptului că au beneficiat de ocazii, irosite însă cu nonșalanță. Pentru confruntarea cu echipa olteană, aflată pe treapta a treia a podiumului, Viitorul își propune să spargă gheața și să marcheze în poarta adversă şi în campionat, astfel ca la finalul jocului să obțină cele trei puncte.

„Un meci foarte greu, cu un adversar care a început bine campionatul şi este pe podium. Au demonstrat şi în meciurile cu Milan că au valoare. Nu ştiu ce să zic. Noi am mai început greu campionatul în ultimii ani şi sper să ne revenim. Trebuie să luăm neapărat cele trei puncte, pentru că urmează şi alte meciuri grele. Sperăm ca şi publicul să fie în continuare alături de noi”, a spus fundaşul Robert Hodorogea, completat de mijlocaşul Ionuţ Vînă: „Este vital să obţinem cele trei puncte, pentru că trecem printr-o pasă proastă. Va trebui să muncim şi să demonstrăm că suntem campioana României. O să demonstrăm că suntem o echipă mare şi o să ne revenim”.

„Din momentul de faţă trebuie să ne gândim la tot sezonul competiţional intern. Trebuie să facem puncte. Întâlnim un adversar cu un antrenor care are o organizare foarte bună, o echipă care are tehnică şi viteză. Gândul nostru este să câştigăm, să luăm cele trei puncte. Sperăm să facem mai bine decât ei. Jucătorii trebuie să strângă energia, tot ce au mai bun. Vom vedea cum vom face formaţia, în funcţie şi de starea jucătorilor. Pentru noi începe campionatul cu Craiova, cu aceste meci de acasă, pentru a merge cât mai sus”, a declarat şi managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

Vineri, în primul joc al etapei a 7-a, Astra Giurgiu şi CSM Poli Iași au încheiat la egalitate, scor 0-0.

Programul partidelor - sâmbătă, 19 august, ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - ACS Poli Timișoara, ora 21.00: Juventus București - FCSB; duminică, 20 august, ora 18.30: FC Viitorul - CS Universitatea Craiova, ora 21.00: CFR Cluj - FC Voluntari; luni, 21 august, ora 18.30: FC Botoșani - Concordia Chiajna, ora 21.00: Dinamo București - Sepsi Sf. Gheorghe. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. CFR Cluj 16p (golaveraj: 11-1), 2. FC Botoșani 13p (11-4), 3. CS U. Craiova 12p (7- 3), 4. FCSB 12p (8-5), 5. Astra Giurgiu 12p (8-5), 6. Dinamo București 9p (8-5), 7. CSM Poli Iași 9p (4-6), 8. FC Voluntari 8p (7-7), 9. ACS Poli Timişoara 7p (3-6), 10. Sepsi Sf. Gheorghe 6p (5-11), 11. FC VIITORUL 5p (3-4), 12. Gaz Metan Mediaș 4p (4-12), 13. Concordia Chiajna 2p (3-7), 14. Juventus București 2p (3-9).

