După un deceniu, din nou în faza grupelor

Noapte magică pentru fotbalul românesc, după ce campioana Steaua Bucureşti s-a calificat în grupele Ligii Campionilor după o pauză de zece ani. Echipa antrenată de Cosmin Olăroiu a învins cu 2-1 formaţia belgiană Standard Liege în manşa secundă a turului al treilea preliminar, după ce în tur obţinuse un rezultat de egalitate, 2-2. Golurile “roş-albaştrilor” au fost reuşite de Vali Badea în minutele 35 şi 51, în timp ce pentru oaspeţi a marcat Jovanovic în minutul 3. Steaua este singura echipă din România care a ajuns în această fază a competiţiei, jucînd pînă acum de trei ori consecutiv în grupele Ligii Campionilor, denumită astfel din 1992.

“Pînă acum am văzut fotbaliştii adevăraţi la televizor, de-acum se poate spune că sunt unul dintre ei. Sincer, mi-aş dori cele mai bune trei echipe din fiecare urnă. Cînd joci în Liga Campionilor, simţi că toate eforturile n-au fost în zadar. După ce te laşi de fotbal, nu te va uita lumea aşa uşor, ai jucat în Champions League”, a spus Dorin Goian. “Este o echipă tînără şi ambiţioasă şi poate să producă o surpriză în Liga Campionilor”, a spus Carlos. “Este un pas înainte pentru fotbalul românesc. Steaua a meritat această calificare, pentru că a muncit mult. A fost poate revanşa noastră în faţa suporterilor, după meciul cu Middlesbrough. Din păcate a trebuit să suferim ca de obicei ca să ne calificăm, am primit repede gol, dar am reuşit să ne revenim”, a declarat antrenorul Cosmin Olăroiu. “Nu ştiu dacă este o calificare frumoasă, dar era necesară. Steaua a realizat ceea ce şi-a propus, ceea ce cu toţii ne-am dorit. Chiar dacă jocul nu a fost prea spectaculos, a fost o încărcătură deosebită din partea ambelor echipe”, a adăugat selecţionerul Victor Piţurcă. Eroul Vali Badea a mărturisit că este cea mia mare realizare din cariera sa. “Sunt foarte fericit, încă nu-mi vine să cred ce am realizat. Am făcut o ţară întreagă fericită. Nu am mai trăit aşa ceva şi sper să se mai repete şi în grupe. Normal că m-au felicitat toţi colegii, am intrat în grupele Ligii Campionilor, în rîndul echipelor mari. Vreau să savurez acest moment”, a spus atacantul.

Imediat după încheierea meciului, în Piaţa Universităţii s-au adunat mii de oameni, ei fiind obligaţi să stea pe trotuare, poliţia nepermiţîndu-le accesul pe partea carosabilă. Jucătorii stelişti au sosit în Piaţa Universităţii, au coborît din autocar şi i-au salutat pe suporteri. Fanii au scandat numele jucătorilor, portarul Carlos fiind unul dintre cei mai aplaudaţi, dar steliştii au stat în piaţă doar cîteva minute.

Explozie de bucurie şi în Constanţa

După ce au trăit intens emoţiile calificării prin baruri, restaurante, terase sau case de pariuri, steliştii constănţeni au celebrat performanţa favoriţilor şi pe străzile Constanţei. Zona “Capitol”, locul obişnuit al petrecerilor fotbalistice, a fost luată cu asalt de cinci sute de suporteri, într-o defilare ad-hoc… în noaptea albă de 23 august. Înarmaţi cu steaguri, fulare şi multă şampanie, tinerii (între care nu puţine suportere) s-au bucurat timp de două ore, fără însă a bloca circulaţia… decît pe culoarea verde a semaforului. “România, Steaua! Europa, Steaua!”, “Campionii!” şi “Maria” lui Scooter au fost lozincile favorite… umbrite însă de celebra dedicaţie anti-dinamovistă “Dinamo, m… Dinamo”… semn că nu mai puţin celebra “capră a vecinului” trăieşte încă şi se simte chiar foarte bine. Euforia s-a stins pînă la prima oră a dimineţii, dar promisiunea este promisiune… suporterii vor reveni pentru fiecare victorie din Liga Campionilor.