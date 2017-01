După viscol vine gerul, la Constanța! Va mai ninge!

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile vreme extrem de friguroasă la Constanța. Astfel, sâmbătă, 7 ianuarie, se anunță temperaturi maxime cuprinse între -15 și -10 grade C, iar minimele se anunță în intervalul -16 și -13 grade C. Și în această zi sunt anunțate precipitații sub formă de ninsoare. Duminică, 8 ianuarie, vremea se va menține la fel de geroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -14 și -10 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -17 și -14 grade C. De asemenea, sunt anunțate ninsori. Luni, 9 ianuarie, ninsorile par să se oprească, printre nori vom putea vedea și razele soarelui, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime se vor situa între -15 și -9 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -21 și -12 grade C, potrivit meteorologilor.

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ DE COD GALBEN

Interval de valabilitate: 07, 08 şi 09 ianuarie

Fenomene vizate: vreme geroasă

În intervalul menţionat, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a ţării, atât ziua, cât şi noaptea. Astfel, maximele diurne se vor situa frecvent între -16 şi -10 grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între -25 şi -15 grade.

Notă: Vremea geroasă va persista în majoritatea regiunilor şi pe parcursul săptămânii viitoare.