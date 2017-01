Duran Duran în duet cu Justin Timberlake

Celebra trupă britanică îl are ca invitat pentru viitorul album, ce va fi lansat în 2007, pe Justin Timberlake, pe care membrii formaţiei l-au întîlnit în 2004, la BRIT Awards. După o mică discuţie în culise, Justin Timberlake şi Duran Duran s-au arătat foarte interesaţi de o posibilă colaborare, aşa că luna trecută, Simon LeBon şi ceilalţi membri ai trupei au vizitat studioul lui Timbaland, producătorul lui Justin Timberlake, unde au început deja lucrul la trei piese. Timbaland este un producător american care a lucrat de-a lungul timpului cu artişti ca Aaliyah, Jay-Z, Ludacris, Nelly Furtado, Destiny's Child, Nas, Missy Elliott, The Pussycat Dolls etc. Colaborarea cu Duran Duran este încă în stadiul de proiect, urmînd ca săptămînile viitoare, trupa să petreacă mai mult timp alături de Justin Timberlake şi de producătorul său, pentru a pune la punct toate detaliile.