Duran Duran va lansa un album în decembrie

Trupa britanică Duran Duran, unul dintre cele mai importante nume ale new-wave-ului anilor \'80, va lansa, la 21 decembrie, un nou album de studio, intitulat ”All You Need Is Now”, anunţă presa internaţională. Piesele discului vor fi disponibile mai întâi în format digital, pe internet, urmând ca anul viitor, în februarie, să fie lansat şi CD-ul. Primul single, care dă titlul discului, va apărea online la 14 decembrie. ”All You Need Is Now” este al 13-lea album din discografia trupei. ”Este cel mai bun disc al nostru din ultimii 20 de ani”, promite clăparul Nick Rhodes.

Duran Duran a vândut peste 70 de milioane de discuri în carieră şi a lansat numeroase piese de succes, printre care ”Rio”, ”Wild Boys”, \"Is There Something I Should Know?”, ”Wild Boys”, ”Save a Prayer”, ”A View to a Kill”, ”Ordinary World” şi ”Come Undone”.