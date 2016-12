Dus cu vorba şi păgubit cu 1.000 de euro

Îşi dorea să muncească în străinătate ca să îşi poată întreţine familia, însă a fost păcălit şi s-a ales cu o gaură de câteva mii de lei în buget. Este povestea unui constănţean care a avut încredere într-un individ care i-a promis că va ajunge în Danemarca, unde va duce o viaţă de lux. Soţia lui Alexandru Căpăţână a povestit cum, de mai bine de 10 luni, este dusă cu preşul de Florin Lungoci, cel care, spune ea, i-a promis „marea cu sarea”. Ana Căpăţână spune că totul a început în august 2012 după ce au văzut într-un ziar un anunţ în care se căutau mecanici auto care să muncească în străinătate. „Soţul meu şi-a făcut un CV şi s-a dus la hotel Caraiman din Mamaia, unde am fost informaţi că trebuie să-l depunem. Acolo a discutat cu un anume Abas, care i-a spus că pentru toate datele legate de plecarea în străinătate va ţine legătura cu Florin Lungoci. Pentru că soţul meu lucra, m-am dus chiar eu să-i dau actele pe care ni le-a cerut. M-am întâlnit cu Lungoci, i-am dat documentele şi a rămas să ne auzim la telefon, deoarece el pleca la Bucureşti. De aici a început calvarul nostru. Lungoci a început să ne ceară bani pentru legalizarea fiecărui act. I-am spus că le legalizez eu, însă a zis că nu se poate, pentru că trebuie legalizate la cineva anume şi că va face el totul. Apoi ne-a cerut bani pentru traducerea actelor şi tot aşa. I-am tot dat bani până am ajuns la suma de 3.800 de lei. Soţul meu trebuia să plece iniţial în octombrie, dar s-a amânat plecarea. Şi plecarea din noiembrie s-a amânat pentru 3 decembrie. Lungoci a zis că îl aşteaptă pe soţul meu la aeroport la Otopeni. La 7 dimineaţa, soţul meu a ajuns acolo, însă nu s-a întâlnit cu nimeni. Eu l-am sunat pe Lungoci şi a zis să îl aştepte, că o să mai întârzie. După câteva ore de aşteptări, soţul meu a întrebat la aeroport dacă este un bilet pe numele lui cu destinaţia Danemarca, însă i s-a spus că nu. Atunci a plecat”, a povestit Ana Căpăţână.

ŢEAPĂ Contractul „obţinut” în străinătate, cu un salariu de 2.200 de euro pe lună şi cazarea asigurată, i-a făcut pe soţii Căpătână să treacă cu vederea incidentul şi să meargă mai departe, în ideea că aşa îşi vor putea întreţine cei trei copilaşi. Mai mult, bărbatul îşi dăduse demisia şi, pentru a putea achita cheltuielile, vânduse şi un teren. „Având contractul, m-am gândit că mai bine îi iau bilet cu autocarul ca să ajungă în Danemarca unde să înceapă munca. Florin Lungoci a spus că o să cumpere el biletul de la Atlassib şi o să îl trimită la sucursala din Constanţa. Pe 10 decembrie, trebuia să plece iar. L-am sunat să întreb de ce nu a ajuns biletul şi mi-a spus că e aglomerat şi zăpadă, dar o să îl trimită. Am stat de la ora 12.00 până la 17.00 să aştept biletul, însă nu l-a trimis. În cursul săptămânii m-a sunat el şi mi-a zis că a luat biletul şi că următoarea săptămână o să plece sigur. În ziua de marţi, când erau plecările, am stat cu soţul meu, cu bagajul făcut, până a plecat autocarul şi biletul nu a ajuns la Constanţa. Atunci l-am sunat pe Lungoci şi i-am spus că nu suntem bătaia lui de joc şi că renunţăm”, a adăugat femeia. De atunci, familia Căpăţână se chinuie să îşi recupereze cei 3.800 de lei pe care i-au dat ca să… stea acasă. Contactat telefonic, Lungoci le-a promis că le va returna banii în două tranşe: 1.000 de lei pe 28 decembrie 2012 şi restul de 2.800 lei pe 9 ianuarie 2013. Nu au primit niciun ban şi atunci păgubiţii au depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, iar cazul a fost înregistrat la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. „Cei de la poliţie îmi spun că Lungoci nu răspunde la citaţii şi nu au cum să-l audieze. Mi-au sugerat să mai cercetez şi eu. Din ianuarie şi până acum, nu am niciun răspuns. Nu ştiu cum nu-l găsesc pentru că eu am mai vorbit cu el la telefon şi chiar l-am întrebat dacă şi-a schimbat adresa şi mi-a zis că nu. Mai mult, a fost mirat când i-am zis că nu e de găsit şi mi-a spus că nu a primit nicio citaţie şi că se va ocupa avocatul lui dacă va primi vreo înştiinţare. Bineînţeles că m-a asigurat din nou că voi primi banii datoraţi în câteva zile”, a mai spus Ana Căpăţână. Eu am depus, odată cu plângerea, toate facturile care atestă câţi bani i-am dat lui Lungoci.

Am încercat să-l contactăm telefonic pe Florin Lungoci, însă acesta nu a răspuns la telefon.