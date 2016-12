“Duş rece” pentru CVM Tomis

După ce a obţinut trei victorii consecutive, în campionatul intern, CVM Tomis Constanţa a cunoscut gustul amar al înfrângerii de două ori într-o săptămână! Însă, dacă la Moscova, miercuri, a cedat într-un meci de Liga Campionilor şi în faţa unui adversar din elita voleiului european, eşecul înregistrat în sala Agronomia din Capitală este unul cu totul neaşteptat, dată fiind diferenţa de valoare dintre echipe. Sâmbătă, în etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei masculin, CSM Agronomia Bucureşti a dispus de CVM Tomis cu 3:2 (25:22, 25:22, 17:25, 19:25, 15:12), reuşind prima victorie în acest campionat! Gazdele au condus cu 2:0 la seturi, constănţenii au egalat pe tabelă şi au condus în setul 5 cu 9:7, dar fără a izbuti şi victoria. Explicaţiile acestui eşec: jocul foarte slab din primele două seturi şi o probabilă desconsiderare a adversarului. Fără îndoială, cu totul altfel va aborda CVM Tomis meciul de joi cu polonezii de la PGE Skra Belchatow, din etapa a 2-a a Ligii Campionilor, programat în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 20.30.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Astăzi (n.r. - sâmbătă) am jucat prost, au fost multe greşeli individuale din partea noastră. Probabil am fost puţin deconectaţi, a fost şi deplasarea la Moscova, nu ştiu ce să zic. Nu încerc să caut motive, dar cu siguranţă nu aceasta e valoarea echipei din Constanţa, jocul nostru trebuie să se îmbunătăţească. Sper să fie învăţătură de minte pentru noi şi să trecem repede peste această înfrângere” - Dan Borota (căpitan CVM Tomis). „Este prima înfrângere din acest campionat, sperăm să fie şi ultima. Meciul a fost destul de dificil pentru noi, mai ales că venim după meciul în deplasare din Liga Campionilor, care ne-a obosit puţin, dar aceasta nu e o scuză. Noi suntem jucătorii de la Tomis Constanţa, suntem aici pentru a câştiga toate meciurile şi nu trebuie să folosim acea deplasare ca alibi pentru înfrângere” - Sergiu Stancu (jucător CVM Tomis). „Categoric nu ne aşteptam la o înfrângere în acest joc. La începutul meciului, echipa a jucat bine, totul mergea conform planului, dar au început să apară greşelile. În setul al doilea au fost prea multe greşeli neforţate, iar echipa adversă a putut să-şi dezvolte jocul fără probleme. Se ştie, când joci fără presiune, greşeşti mai puţin. Din setul al treilea am revenit la jocul nostru normal, dar în setul cinci echipa adversă a recuperat de la 9:7 pentru noi, a egalat la 11 şi apoi a câştigat setul şi meciul. Suntem dezamăgiţi, dar trebuie să mergem înainte, să uităm înfrângerea, să tragem învăţămintele necesare şi să jucăm mai bine data viitoare” - Radovan Gacic (antrenor principal CVM Tomis).

„Ca o caracterizare generală a meciului, pot să spun că am văzut o orchestră de virtuozi lăsaţi fără dirijor. Fiecare joacă după capul lui, fiecare vrea să arate ce tare este el. Încă nu s-a ajuns la jocul de echipă pe care ni-l dorim. Au fost momente când au făcut demonstraţie de volei şi au fost momente când au făcut figuraţie. În condiţiile în care în terenul advers se află pe postul de universal un copil care abia a terminat junioratul (n.r. - Alecsăndruţ, 22 de ani), când ridicător este un jucător de 22 de ani care anul trecut a jucat în campionatul Moldovei (n.r. - Butuc), cu toate că este român de-al nostru, în momentul în care sunt în terenul advers nişte jucători care, nu vreau să se simtă jigniţi, nu se pot compara la nivel de performanţă cu ce avem noi în echipă, modul de exprimare în joc al echipei noastre a fost foarte slab” - Serhan Cadâr (director executiv CVM Tomis).

Au evoluat - CSM Agronomia (antrenori Vicenţiu Dumitrescu şi Corneliu Andrieş): Butuc - Alecsăndruţ, Macovei, Măcicăşan, Didorciuc, Drăghici şi Gavrilovic - libero (au mai jucat: Cl. Dumitru, Mihărtescu şi Bontea); CVM Tomis (antrenori Radovan Gacic şi Erkan Togan): Gonzalez - Ojansivu, Spînu, Laza, Terzic, Borota şi Ivanov - libero (au mai jucat: Lescov, Bojovic, Stancu şi Bojic).

Celelalte rezultate din etapa a 4-a: Dinamo Bucureşti - Remat Zalău 3:1 (25:20, 19:25, 29:27, 25:17); Explorări Baia Mare - Unirea Dej 3:1 (25:20, 25:27, 25:22, 25:22); Phoenix Şimleul Silvaniei - Steaua Bucureşti 3:2 (16:25, 16:25, 27:25, 25:16, 15:10); U. Cluj - VCM Piatra Neamţ 1:3 (15:25, 21:25, 25:23, 17:25). SCM U. Craiova a stat. Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 10p (setaveraj: 11:5); 2. Explorări Baia Mare 8p/3j (9:3); 3. SCM U. Craiova 8p/3j (9:3); 4. Steaua Bucureşti 7p/3j (8:3); 5. VCM Piatra Neamţ 7p (10:8); 6. Unirea Dej 6p/3j (7:4); 7. Dinamo Bucureşti 6p (6:7); 8. CSM Bucureşti 4p (7:11); 9. Phoenix 3p (6:11); 10. Remat Zalău 1p (5:12); 11. U. Cluj 0p (1:12).