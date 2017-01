Duşa confirmă că premierul are birou la MApN

Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a fost întrebat ieri, de jurnalişti, ce birou a primit premierul în MApN. Zâmbind, ministrul a spus că aceasta „e o discuţie care a făcut deliciul presei“: „El are acces în toate clădirile Guvernului şi în toate clădirile ministerelor. Sigur că are un birou şi la Ministerul Apărării Naţionale şi, atunci când are nevoie de el, o să-l folosească“. Întrebat cu insistenţă dacă biroul său este cel primit de premier, Mircea Duşa a răspuns: „Este un birou de la Ministerul Apărării Naţionale“. Demnitarul a făcut această declaraţie după ce a participat la festivitatea depunerii de coroane de flori la Monumentul Eroilor Militari români căzuţi la datorie, manifestare cu ocazia Zilei Forţelor Terestre. Amintim că, pentru a evita „înscenările lui Băsescu şi ale presei“, premierul Victor Ponta anunţa, săptămâna trecută, că îşi va muta biroul la sediul MApN, unde va avea întâlnirile şi activităţile oficiale, aparatul de lucru rămânând însă la Guvern.