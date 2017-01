Ministrul Apărării, Mircea Duşa, consideră că România este o oază de stabilitate în zonă şi spune că viitoarea Strategie naţională militară şi Carta Albă a Apărării, care vor fi întocmite de minister, vor fi puse în acord cu măsurile de reasigurare pe flancul estic al NATO şi UE. Mircea Duşa a declarat, astăzi, la sediul Ministerului Apărării (MApN), în cadrul unei întâlniri cu amiralul Mark Ferguson, şeful Comandamentului forţelor întrunite aliate de la Napoli (Italia), că a avut loc o analiză a felului în care se realizează obiectivele stabilite în planul de reasigurare pe flancul estic, de asigurare a prezenţei trupelor NATO, prin rotaţie, în această zonă. "Am subliniat că România este o oază de stabilitate în zonă şi am subliniat pilonii importanţi de securitate ai României, în primul rând politicile proprii în domeniul securităţii naţionale, apartenenţa la NATO, la UE, dar şi parteneriatul strategic între România şi SUA. Urmează ca, în termenul prevăzut de lege, preşedintele României să prezinte în Parlament Strategia naţională de apărare, iar, ulterior, MApN va întocmi Carta Albă a Apărării şi Strategia naţională militară care va fi pusă de acord cu măsurile de reasigurare pe flancul estic al NATO şi UE. Am făcut şi o analiză a felului în care realizăm obiectivele stabilite în planul de reasigurare pe flancul estic, a felului în care asigurăm prezenţa trupelor NATO, prin rotaţie, în această zonă, pe teritoriul României şi pe Marea Neagră", a spus Duşa. El a afirmat că a apreciat implicarea amiralului Ferguson şi a Comandamentului de la Napoli în fundamentarea deciziilor, în momentul în care s-a stabilit ca în România să se organizeze un comandament multinaţional de divizie, dar şi sprijinul primit în implementarea obiectivelor planului de contingenţă pentru România şi Bulgaria.