Dustin Hoffman va debuta ca regizor la vârsta de 72 de ani, actorul american urmând să regizeze filmul “Quartet”, o comedie a cărei acţiune are loc într-un azil pentru bătrâni, ai cărui pensionari sunt foşti cântăreţi de operă. Maggie Smith, Albert Finney şi Tom Courtenay vor deţine rolurile principale în acest lungmetraj, iar filmările vor începe către sfârşitul acestui an. Proiectul va beneficia şi de sprijinul producătoarei Finola Dwyer, cea care a produs “An Education”, nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun film în acest an. “Quartet” are la bază o piesă de teatru scrisă în 1999, de Ronald Hardwood, care a lucrat, în trecut, la câteva proiecte cinematografice importante, precum “Australia”, “Pianistul” şi “Julia”.

Dustin Hoffman şi-a câştigat celebritatea datorită rolului studentului timid, îndrăgostit de o femeie matură, în filmul “Absolventul”, care i-a adus şi prima nominalizare la Oscar, în 1967. Au urmat apoi roluri memorabile, printre care s-au numărat cel al ratatului din “Cowboy-ul de la miezul-nopţii” (1969), al travestitului din “Tootsie” (1982), al tatălui nevrotic din “Kramer contra Kramer” (1980) şi al autistului din memorabilul “Rain Man” (1988), ultimele două aducându-i şi două premii Oscar pentru interpretare. Cel mai recent film al său este drama “Last Chance Harvey”, lansată pe marile ecrane în 2008, în care a jucat alături de britanica Emma Thompson.