Duţu - un haiduc remaniat

Supărat că a fost pus pe “linie moartă”, Stelian Duţu, pînă mai ieri, liderul PD-L Constanţa, ”dă tot din casă”! Am mai văzut piesa asta. Sigur, cu alţi “intriganţi” şi “păpuşari” în rolurile principale: Duvăz, Moinescu, Mironescu etc. În fapt, ori de cîte ori simte că este în pericol să piardă funcţia de şef al partidului, domnul Duţu iese la rampă cu “dezvăluiri senzaţionale” şi pozează în haiduc remaniat. Dacă operaţiunea “Păzea, vă dau în gît la presă!” nu are efectul scontat, îşi ia jucăriile şi pleacă în altă formaţiune politică, pentru că dumnealui nu se poate împăca deloc cu statutul de simplu membru de partid. În ansamblu, “dezvăluirile” lui Duţu, mulate pe acelaşi calapod cu care ne-a obişnuit în ultimii ani, sînt de o banalitate înfiorătoare, chiar ridicole, ţinînd cont de realităţile politice ale momentului. Presa, cea care nu s-a înhăitat cu pupincuriştii care lenevesc pe la Cotroceni, comentează de multă vreme excesele prin care Traian Băsescu a transformat, conform aspiraţiilor sale personale, PD-L într-un partid prezidenţial de tip preş, nici măcar covor roşu. Cît despre păpuşari, îi cunoaştem cu toţii. Chiar domnul Duţu s-a aflat în graţiile unora dintre ei, cunoscute fiind relatările din presă privind prietenia dintre Vasile Blaga şi domnia sa. Oare Zanfir Iorguş cu binecuvîntarea cui a fost impus cu forţa în PD-L Mangalia, spre disperarea lui Nae Negrea şi a altor vechi membri de partid, care s-au văzut în faţa unui fapt împlinit?! Un proverb spune că nu e bine să-i faci altuia ce ţie nu-ţi place! S-ar putea ca unii să fi căzut pe spate cînd au auzit cu cîtă dezinvoltură îl atacă Stelian Duţu pe Traian Băsescu! Domnule, ce om curajos! Bravo lui, mai rar aşa coloană vertebrală! L-a făcut muci pe preşedinte! Să fim serioşi, domnilor! Păi, cine era Băsescu după victoria repurtată la referendum şi în ce poziţie de plîns se află el acum! Înţeleg că măgăriile şi manevrele din PD-L au căpătat o trainică şi de nezdruncinat vechime în cîmpul muncii de partid, că doar sforăriile şi sforarii nu sînt de dată recentă. Dacă îşi iubeşte atît de mult partidul, pentru care, chipurile, este în stare de orice sacrificiu, de ce nu a pus piciorul în prag la momentul oportun? Adică, vreau să zic, atunci cînd a sesizat că păpuşarii îşi fac de cap. Ştiţi că şi dăunătorii nu pot fi stîrpiţi oriunde şi oricînd. Trebuie ales momentul propice pentru a nu se înmulţi. Ca unul care înţeleg foarte bine latura umană, îmi imaginez că Stelian Duţu se simţea confortabil în funcţia de lider al PD-L Constanţa, mai ales că era unul dintre beneficiarii grijii părinteşti selective cu care Traian Băsescu îşi înconjoară apropiaţii. Sigur, Duţu a plătit scump pentru lipsa sa de experienţă în manevrarea paharului şi pentru incultura crasă în materie de şpriţ de vară, dar asta nu-l scuză pentru pasivitatea manifestată atîta amar de vreme, pasivitate reflectată şi în rezultatele obţinute la alegerile locale. Scandalul declanşat de domnia sa scoate în evidenţă un singur element cît se poate de clar - duşumeaua PD-L a putrezit în întregime şi şandramaua politică improvizată de Traian Băsescu riscă să o ia serios la vale. În rest, e cît se poate de limpede că fostul lider constănţean nu are cale de întors în PD-L. Ca şi Viorel Pană, un alt trubadur al politichiei locale, Stelian Duţu va visa la marea răzbunare în Partidul Conservatorilor, după care, firesc, urmează apelul de seară şi stingerea.