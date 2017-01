Duţu şi Haşotti, pentru noi, Alianţa DA 2

După alegerile cu cântec din organizaţia municipală Constanţa, PNL a intrat în zodia furtunilor. Controversele generate de alegerile cu pricina au scos la iveală slăbiciunile acestui partid, lipsit, în ultima vreme, de personalitate. Din păcate, în ultimii ani, la Constanţa, PNL s-a cantonat în jurul unei singure grupări. Ea poate fi uşor identificată prin două nume: Dragomir şi Haşotti. În timp, folosind mereu aceleaşi clişee, nucleul respectiv s-a uzat. Rutina şi-a pus amprenta pe singurii politicieni cu o oarecare notorietate în partid. În planul imaginii, inclusiv în interiorul partidului, au pierdut foarte mult teren. Mai ales după debarcarea lui Tăriceanu din fruntea PNL şi din funcţia de prim ministru. Din păcate pentru liberalii constănţeni, nu există un eşalon doi vizibil. Nu-mi amintesc ca, în ultimii ani, vreun alt liberal să fi rupt gura târgului! Nu este exclus ca această stare de fapt să-i fi avantajat pe cei doi lideri, cunoscut fiind faptul că, până acum, nimeni nu a îndrăznit să-i concureze. Mă refer la tânăra generaţie de politicieni. Sigur, de curând, a existat o tentativă de a sparge monopolul politic instaurat de echipa Dragomir - Haşotti, dar iniţiativa lui Dănuţ Culeţu a eşuat lamentabil. Paradoxal, deşi domnia sa spune că a încercat să creeze un culoar propice tinerei generaţii, acţiunile sale nu au fost susţinute de cei care reprezintă tineretul liberal! Cu organizaţia pensionarilor în frunte, era la mintea cocoşului că nu o să obţină victorii multe! Lipsa de imaginaţie a actualei conduceri a PNL Constanţa a fost ilustrată şi de candidatura lui Victor Manea la şefia organizaţiei municipale. Într-un fel, cu excepţia plimbărilor exotice, am asistat la acelaşi scenariu din timpul alegerilor locale. În acest context, e greu de crezut că se vor produce mutări spectaculoase în PNL Constanţa. De acest lucru par a fi convinşi şi unii lideri de la centru. Nu numai pentru a sparge monotonia liberală, dar şi din considerente de tactică electorală, domnii în cauză au apelat la o mişcare strategică mai mult decât surprinzătoare. Printr-o veritabilă lovitură de teatru, Stelian Duţu, fostul lider al PDL Constanţa, a fost reactivat politic. Nu am nicio îndoială, indiferent de comentariile apărute astăzi, că domnul Duţu a fost propulsat direct de la centru. Dacă nu de Crin Antonescu, atunci, cu siguranţă, de unul dintre oamenii săi de încredere. Se înţelege, cu binecuvântarea sa. Se repetă, la aceeaşi unitate de măsură, povestea cu Zanfir Iorguş, luat cu arcanul de la PSD şi pus direct în funcţia de preşedinte al PDL Mangalia! Pentru Dragomir şi Haşotti, domnul Duţu este precum sula în coastele lui Iliescu. Calculele electorale făcute de cei de la centru sunt simple. Mizează pe un posibil capital electoral al lui Duţu, care i-ar putea atrage după sine pe toţi răzvrătiţii din PDL Constanţa. Se gândesc că, în perspectiva alegerilor locale, ar putea reprezenta o variantă improvizată pentru PNL. Alta decât Victor Manea. Chiar dacă actuala conducere afişează un calm imperturbabil, e de la sine înţeles că mutarea făcută are darul de a o irita. Îmi este greu să cred că Duţu şi Haşotti se vor înţelege vreodată. Când erau colegi în Alianţa DA, o alianţă de mahala, cei doi se aveau precum şoarecele cu pisica. De altfel, într-un final de caterincă, disputele dintre cei doi politicieni au pus, în cele din urmă, Alianţa DA de la Constanţa pe butuci. Acum, în contextul noilor prefaceri politice, s-ar putea ca domnul Haşotti să fie nevoit să susţină candidatura lui Duţu la şefia organizaţiei judeţene Constanţa a PNL… În acest context, pentru noi, Duţu şi Haşotti reprezintă Alianţa DA 2.