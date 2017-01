DVD cu Jimi Hendrix la Monterey, în 1967

Un DVD cu imagini din concertul incendiar susţinut de Jimi Hendrix la ediţia din anul 1967 a Festivalului pop de la Monterey va fi lansat de Universal Music pe 16 octombrie. “The Jimi Hendrix Experience Live At Monterey” va cuprinde materiale incendiare, precum primul single al lui Jimi Hendrix, “Hey Joe”, “Purple Haze”, dar şi cover-uri după “Killing Floor”, melodia lui Howlin\' Wolf, şi “Like a Rolling Stone” a lui Bob Dylan. Odată cu DVD-ul, concertul va fi lansat în formatele CD şi LP. CD-ul va cuprinde şi melodia “Can You See Me”, un moment special, pentru că operatorii prezenţi la acel concert şi-au închis camerele, astfel încît nimeni nu a filmat acest moment. Pe DVD au mai fost incluse interviuri ale artistului care nu au mai fost difuzate pînă în prezent şi fotografii rare.

O variantă audio a concertului a fost lansată în anul 1986, sub titlul de “Jimi Plays Monterey”, aceasta fiind însoţită de o casetă video cu comentarii ale lui John Phillips de la Mamas and Papas, cel care a organizat spectacolul. La Monterey, Jimi Hendrix a cîntat după trupa de rock britanică The Who. Pete Townshend, solistul trupei, s-a luat la harţă cu Jimi Hendrix în spatele scenei, pentru că nici unul nu voia să cînte după celălalt. Cei doi au dat cu banul pentru a decide ordinea intrării pe scenă. După concertul trupei The Who, Pete Townshend şi-a spart chitara, iar după propriul concert, Jimi Hendrix şi-a incendiat instrumentul.