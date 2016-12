Eșec dureros pentru Simona Halep

Cotată cu a doua șansă la câștigarea US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, Simona Halep s-a oprit în turul al treilea, după un eșec extrem de surprinzător în fața unei sportive mult mai slab cotate. Tenismena constănțeană a cedat, vineri seara, în disputa cu Mirjana Lucici-Baroni, locul 121 WTA, în vârstă de 32 de ani, venită din calificări, cu scorul de 7-6 (6), 6-2, după o oră şi 34 de minute. Sportiva în vârstă de 22 de ani a condus cu 5-2 în primul set, beneficiind și de două mingi de set, dar a căzut inexplicabil, ratând șansa de a-și egala cea mai bună performanţă din carieră la New York, prezența în optimi. „Poate mulţi oameni s-au aşteptat să câştig acest turneu, dar nu sunt robot, sunt un om normal. Multe jucătoare pot să mă bată, pentru că şi ele muncesc zilnic, aşa că nu mi-am pierdut încrederea în mine. Am avut rezultate bune anul acesta, am încredere să merg mai departe. Nu uit că sunt numărul 2 mondial şi că am ajuns aici prin muncă. Am încredere în mine şi acest meci nu mă va demoraliza, dar o să învăţ din el mai multe lucruri”, a declarat Halep la final. Întrebată dacă a studiat jocul adversarei sale înainte de meci împreună cu echipa tehnică, constănțeanca a dat un răspuns neașteptat: „Eu nu obişnuiesc să merg să mă uit la meciuri, pentru că este obositor pentru un jucător să se uite la alte meciuri. O știam pe adversara mea cum joacă, este puternică și loveşte mingea din toate direcţiile. I-a mers jocul, mai ales după ce a revenit de la 5-2, a jucat foarte bine şi a meritat să câştige. A fost mai bună ca mine”. Halep va primi, pentru prezența în turul al treilea, un cec în valoare de 105.090 de dolari şi 130 de puncte WTA, dar ar putea să piardă locul secund din clasamentul WTA, în funcție de rezultatele înregistrate de rusoaica Maria Șarapova și canadianca Eugene Bouchard.

Tot în întrecerea feminină, dar la dublu, perechea formată din Sorana Cîrstea și Pauline Parmentier (Franţa) a fost învinsă în turul al doilea, cu scorul de 6-2, 6-2, în 56 de minute, de cuplul alcătuit din Alla Kudriavţeva (Rusia) și Anastasia Rodionova (Australia), cap de serie nr. 9. Tot în runda a doua, a cedat și cuplul format din Monica Niculescu și Caroline Garcia (Franţa), cu scorul de 6-1, 6-2, de favoritele nr. 3, Cara Black (Zimbabwe) și Sania Mirza (India), după 58 de minute de joc.

HORIA TECĂU, ÎN OPTIMI LA DUBLU. Perechea alcătuită din tenismenul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 9, s-a calificat în optimile de finală ale probei de dublu masculin, după ce a trecut în turul secund, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, de cuplul alcătuit din Jan-Lennard Struff (Germania) și Dominic Thiem (Austria), după o oră şi 44 de minute de joc. Pentru un loc în sferturi, cei doi se vor duela cu spaniolii David Marrero și Fernando Verdasco, favoriți nr. 7. În schimb, la dublu mixt, Tecău și Lucie Hradecka (Cehia), cap de serie nr. 5, au fost învinşi în runda inaugurală de cuplul format din Hao-Ching Chan (Taiwan) și Max Mirnîi (Belarus), cu scorul de 6-3, 6-3, după o oră de joc.

Celălalt tenismen român specializat exclusiv pe dublu, Florin Mergea, și partenerul său, croatul Marin Draganja, au cedat în turul al doilea al probei de dublu masculin, cu scorul 6-4, 6-2, după 70 de minute, în fața favoriților nr. 8, Vasek Pospisil (Canada) și Jack Sock (SUA).