Eșec rușinos pentru Săgeata

Săgeata Năvodari a fost învinsă clar, ieri, pe teren propriu, scor 3-0 (1-0), de FC Viitorul, în 16-imile de finală ale Cupei României, după cel mai slab meci din acest sezon. Un rezultat care vine în contradicție cu evoluțiile de până acum ale gazdelor, mai ales că Săgeata a întâlnit o formație care, cu o singură excepție, Adrian Piț, a avut în teren doar jucători sub 23 de ani. Și totuși, cei care au început mai bine au fost năvodărenii, care au dominat mijlocul terenului în primele 30 de minute, dar fără a pune în pericol poarta lui Buzbuchi. Prima ocazie importantă a venit în min. 30, însă Srdic a reluat mingea, incredibil, peste poartă, din preajma liniei porții, după un șut-centrare al lui Vezan. La faza imediat următoare s-a produs deschiderea scorului: Neacșa a centrat în fața porții, iar R. Marin (18 ani) l-a învins pe Albuț din interiorul careului mic. Viitorul și-ar fi putut mări avantajul până la pauză, dar Mărkuș și Vână nu l-au putut învinge pe Albuț. La poarta cealaltă, Buzbuchi s-a evidențiat în min. 44 și 45, prima dată la reluarea cu capul, din 8 m, a lui Srdic, iar apoi la șutul înșelător din corner al lui Cervera, scos de la vinclu de portarul Viitorului. Săgeata ar fi putut egala în min. 55, dar același Srdic nu l-a putut învinge pe Buzbuchi de la 14 m. Au înscris însă oaspeții, prin Nedelcu (17 ani), care a profitat în min. 60 de o bâlbâială în careu în urma unei lovituri de colț și a înscris de la aproximativ trei metri. Buzbuchi și-a mai salvat o dată echipa la șutul lui Srdic, din min. 61, respingând în bară, pentru ca apoi năvodărenii să cedeze complet inițiativa. Scorul final a fost stabilit în min. 66, de Ursu, care a deviat în propria poartă o centrare de pe partea dreaptă. Până la final, Mărkuș și-a mai trecut în cont două situații rarisime de a înscrie, dar a ratat de fiecare dată cu seninătate.

„Au fost câteva momente în care am fi putut intra în joc, dar la acest scor trebuie să vedem meritele adversarilor și neputința noastră. Am făcut erori foarte mari, iar jucătorii au căzut după primul gol. Este un rezultat rușinos, dar trebuie să mergem mai departe și să pregătim următorul meci din campionat”, a declarat antrenorul principal al Săgeții, Cătălin Anghel. „Jucătorii merită felicitări. Era o partidă împotriva unei formații cu experiență, dar am dorit să oferim o șansă celor tineri. Au demonstrat că merită să fie cu noi. Îi urez succes lui Cătălin (n.r. - Anghel). Este un băiat serios și sper să reușească promovarea cu Săgeata”, a precizat și managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Cătălin Anghel): Albuţ - Dunjic, Ursu, Damian, Cîrjă - Muzac (82 Gorovei), Cervera - Cr. Ganea (71 Eloy), Vezan, M. Chițu (64 Stana) - Srdic; FC Viitorul (antrenor Bogdan Vintilă): Buzbuchi - Manea (67 Cioablă), Ţîru, Puţanu, Piţ - Nedelcu, R. Marin - Neacşa, Vînă (58 Benzar), Cârstocea (46 Perju) - Mărkuş.