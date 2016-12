E de ORC - TVR sau Despre arta desăvârşită a statului la stat pe banii noştri

În sfârşit, se sesizează cineva în cazul penibilei şi incompetentei televiziuni publice care, în timpul celei mai cumplite tragedii care a zguduit România de la Revoluţie încoace (şi vorbim de muuuulte ore), a dormit!!! Au sforăit cu toţii în somnul dulce al angajatului care ştie că n-are ce să i se întâmple, că doar lucrează la stat şi ştim ce greu este să dai afară pe unul angajat la stat, nu-i aşa? Sau al angajatului care ştie că, indiferent dacă îşi face sau NU treaba (în cazul TVR, NU), bănuţii vin, că doar este angajat la stat, nu-i aşa? Drept urmare, pentru că şefii mamutului cu picioare de lut nu puteau fi deranjaţi din sforăit, televiziunea publică, adicătelea aceea plătită forţat din banii noştri şi la care nu se uită NIMENI, nu a difuzat nicio ştire despre tragedie până a doua zi, la ora 7 dimineaţa. Explicaţiile de după s-au înscris cu lejeritate în sfera rizibilului (dacă mai aveai nervi să-i asculţi) şi a penibilului (indiferent de stare): reporterii au fost pe teren, dar n-au avut cui să raporteze, căci în imensitatea organigramei televiziunii de stat, care include toate pilele, fiii, fiicele, nepoţii, nepoatele, vecinii şi rudele de spiţa a şaptea, angajaţi pe şpagă să facă... NIMIC, era tăcere. Nu se auzea nici măcar ecoul. Este incredibil cum în această structură enormă, multisuprastratificată, care nu produce NIMIC şi doar înghite foarte mulţi bani, NIMENI din conducere nu a putut fi găsit la telefon toată seara de vineri şi toată noaptea. NIMENI nu şi-a asumat responsabilitatea de a da totuşi ştirile pe post, probabil de frica furiei şefuţilor şi şefuleţilor comunişti, care nu ar fi suportat să le ia cineva competent locul. Nu a existat oricum NIMENI competent care să facă asta, aşa că ne-am liniştit.

Toţi directorii din TVR, cu telefoanele închise, că doar e weekend!

După ce ne-am ciocnit atât de violent de „profesionalismul” televiziunii publice, au căzut două capete (din sute), dar nu vă speriaţi, n-au fost dintre cele mai importante. Două şefuţe de gradul al treilea au fost zburate din funcţiile călduţe pe care le ocupau de zeci de ani şi în care lâncezeau fericite, cu telefoanele închise, în aşteptarea pensiei. Restul lânceziţilor din TVR stau liniştiţi acum, căci sacrificiul a fost făcut, iar structura care nu produce NIMIC îşi poate continua, nestingherită, inactivitatea.

Astăzi s-au mai tulburat puţintel apele, persoana directorului general interimar Irina Radu fiind trasă puţin de urechi de Comisia de cultură a Camerei Deputaţilor. Preşedintele comisiei, Gigel Ştirbu, i-a cerut directorului general interimar demisia. „Eu am solicitat comisiei acceptul pentru ca dvs. să fiţi invitată astăzi pentru că, stând acasă seara şi uitându-mă la televizor la acea tragedie naţională, am tot schimbat canalele de televiziune şi am tot văzut că serviciul public de televiziune, care, normal, ar trebui să fie în slujba cetăţeanului, nu transmitea nimic. (...) Pentru anumite lucruri, un premier a plecat acasă. Ca şef al instituţiei, aţi spus că, dacă vă cere cineva să plecaţi acasă, o veţi face. Eu, preşedintele Comisiei pentru cultură, vă cer să vă daţi demisia”, a declarat el.

Nu vă imaginaţi însă că acest mod tranşant de a pune problema va avea vreun rezultat concret. La TVR nu merge aşa. Încă se fac anchete interne, la zece zile după tragedia din clubul “Colectiv”. Şi nu este de mirare, dat fiind faptul că a fost nevoie de 26 de ani (!!!) pentru ca TVR să se prindă că evenimentele nu se întâmplă în cadrul unui program de lucru de opt ore, că are nevoie de echipă de noapte, că are nevoie de “procedură de breaking news” (să nu vă imaginaţi că este vreo mare şmecherie!), că, în general, ca să funcţioneze cu adevărat într-o economie de piaţă, trebuie să muncească.

Întrebări punctuale ale Comisiei şi răspunsuri incredibile ale directoarei TVR

Preşedintele Comisiei de cultură a întrebat-o pe Irina Radu dacă în contractul pe care l-a avut la alte instituţii media exista o clauză prin care era obligată să îşi ţină telefonul deschis 24 din 24 de ore, dacă este adevărat că angajaţi ai TVR au cerut de la faţa locului să fie trimis un car de televiziune şi dacă Irina Radu alături de alţi oameni din televiziune au decis să nu se dea nimic pe post până a doua zi. Ea a declarat că niciuna din acuzaţiile care i-au fost aduse nu este adevărată şi a susţinut că, pe măsură ce ancheta internă privind modul în care TVR s-a raportat la tragicul incendiu din „Colectiv“ va avansa, va prezenta Comisiei de cultură documente doveditoare spre constatare.

În cadrul audierii de la Comisia de cultură, Irina Radu a susţinut că maniera deficitară în care a fost transmisă tragedia provocată de incendiul de la clubul „Colectiv“ a fost cauzată de „lipsa de experienţă şi corectă evaluare a situaţiei, absenţa unei proceduri de breaking news, faptul că, în 26 de ani, TVR nu a avut niciodată echipă de noapte, dar şi faptul că directorul de ştiri nu a putut fi contactat, iar din punct de vedere tehnic, nici măcar textul pentru krol nu ar fi putut fi introdus pe ecran”.

Activată de teama de a-şi pierde jobul visurilor (c’mon, director în TVR: bani mulţi, muncă ioc!), Irina Radu a intrat în economia de piaţă şi, drept urmare, într-o oarecare normalitate: TVR a instituit încă de săptămâna trecută celebra procedură de „breaking news” şi a dispus funcţionarea unei echipe de noapte, măsuri care nu au fost prevăzute în organizarea TVR pe parcursul celor 26 de ani de existenţă.

TVR-iştii au prins momentul să ceară bani! Tare, nu?

Irina Radu le-a mai transmis membrilor Comisiei de cultură că, în momentul de faţă, bugetul de care dispune televiziunea publică îi permite să mai funcţioneze doar două săptămâni. Poate că de aia nu muncea nimeni noaptea şi aveau directorii telefoanele închise, să facă economie? "Dacă instituţia statului român care consumă resursele statului român într-o asemenea situaţie nu transmite un eveniment tragic în momentele acelea cu obiectivitate şi dacă dorim obiectivitate de la celelalte posturi de ştiri private, ar trebui să le şi subvenţionăm, pentru că, în definitiv, celelalte posturi sunt instituţii private, care funcţionează pe banii unora sau altora, iar dumneavoastră, SRTV, funcţionaţi pe banii contribuabilului român", a mai spus preşedintele Comisiei de cultură.

Deputatul PNL Theodor Paleologu a afirmat doar că situaţia este consternantă atât în ceea ce priveşte raportarea TVR la incendiul din „Colectiv“, dar şi faptul că, la zece zile de la tragedie, ancheta internă nu fost finalizată încă, iar deputatul PNL Diana Tuşa i-a cerut Irinei Radu să spună cine anume plăteşte pentru faptul că cetăţenii nu au fost informaţi, în ciuda faptului că instituţia este finanţată din bani publici, afirmând că „cetăţenii au obligaţii, iar instituţiile nu”.

De ce plătim taxă pentru TVR?

În acest spirit, împărtăşit, iată, nu doar de mine, biet editorialist, propun guvernanţilor să lase la libera alegere a românilor taxa către TVR. Să vedem câţi dintre ei vor mai fi de acord să plătească salariile astronomice ale unor paraziţi adevăraţi, care trăiesc, efectiv, fără să facă NIMIC, pe spatele portofelelor noastre şi care, cu un tupeu fantastic, bazat istoric, mai cer şi bani de la buget, adică de la noi!

Şi dacă, dă Doamne, s-ar desfiinţa TVR-ul, îmi asum părerea că cele două emisiuni agricole, cele trei în limba maghiară şi cea de cultură nu vor crea un gol atât de mare în bagajul cultural al românilor. Cred că vom supravieţui!