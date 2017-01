E gata leul pentru un nou tsunami politic?

UN LEU SEDAT 2013 a fost un an relativ liniştit pentru moneda naţională, cu minime mai mici decât în anul anterior şi cu variaţii mai puţin ample decât cele la care ne putem aştepta în viitor, potrivit estimărilor economiştilor. La începutul anului, la 3 ianuarie, cursul de schimb a fost de 4,4153 lei/euro. Cea mai bună cotaţie a fost înregistrată la 3 mai (4,3072 unităţi), iar cea mai slabă - la 7 iunie (4,5535 unităţi). Pe de altă parte, în 2012, leul a consemnat minime istorice în raport cu euro. La 3 august 2012, în plin circ cu referendumul, BNR a publicat un curs-şoc de 4,6481 lei/euro. „În 2013, leul nu a ieşit din intervalul 4,30 - 4,60 şi, mai mult, în două treimi din perioada de tranzacţionare a evoluat într-un interval foarte strâns (4,40 - 4,50). Începând din 2014, anticipăm variaţii mai mari ale leului, pe măsură ce investitorii străini vor deveni tot mai prezenţi în piaţă, banca centrală a Statelor Unite va reduce stimulii monetari generoşi furnizaţi până în decembrie 2013, iar calendarul politic intern va fi unul încărcat. Mişcările leului nu vor pune în pericol rata inflaţiei şi nici capacitatea de plată a celor cu credite în valută, dacă România va continua reformele convenite cu FMI şi Comisia Europeană, dar oricum vor fi mai ample faţă de ce am avut în 2013”, spune economistul-şef al Băncii Comerciale Române (BCR), Eugen Şinca. El apreciază că, în paralel cu reforma sectorului public, leul are nevoie şi de o restructurare a sectorului privat, prin alinierea la cerinţele pieţelor de consum: „Turismul şi industria alimentară sunt două exemple clare unde oferta autohtonă este inadecvată, iar sumele plătite de România în cadrul tranzacţiilor internaţionale pun presiune asupra cursului de schimb”.

BNR ŞI-A LUAT MÂNA DE PE LEU La rândul său, economistul-şef al ING Bank, Vlad Muscalu, subliniază impactul includerii de către banca americană JP Morgan a titlurilor de stat româneşti în indicele global GBI-EM (un indicator de referinţă pentru pieţele emergente, luat în calcul de foarte mulţi investitori - n.r.): „Leul a ieşit, în 2013, din tiparul ultimilor ani. Ultimele 12 luni au adus o stabilizare a leului, determinată de includerea titlurilor de stat româneşti în indicele de renume al JP Morgan. Asta a pus România pe harta investitorilor internaţionali activi. În plus, corecţiile economiei româneşti au accelerat, în 2013, pe fondul inflaţiei deosebit de ridicate şi activării unei noi fabrici de autoturisme. Totul s-a reflectat într-o ajustare puternică a deficitului de cont curent”. Evoluţia pieţei a aşezat moneda naţională pe o traiectorie de apreciere, însă trendul nu a fost foarte pronunţat, fiind temperat, din câte se pare, de BNR. „Aici am văzut o mare schimbare, banca centrală inversându-şi activitatea din front după cinci ani de susţinere consecventă a leului”, precizează Muscalu. El anticipează un curs de 4,35 lei/euro pentru finele lui 2014 şi precizează că este posibil ca BNR să permită o uşoară apreciere a leului, pe măsură ce economia îşi revine.

TURBULENŢE INTERNE De aceeaşi părere este şi economistul senior de la UniCredit Ţiriac Bank, Mihai Pătrulescu, care spune că avansul absorbţiei de fonduri europene va fi compensat de volatilitatea capitalurilor străine şi de procesul continuu de dezintermediere bancară (retragerea banilor băncilor-mamă - n.r.). „Evoluţia cursului în 2013 a fost relativ zbuciumată în prima parte a anului, în urma creşterii vizibilităţii României pe pieţele internaţionale şi influxurilor de investiţii de portofoliu în titluri de stat. Turbulenţele externe au crescut volatilitatea cursului de schimb la începutul semestrului al doilea, dar evoluţia ulterioară a fost stabilă”, notează Pătrulescu. În opinia sa, leul ar putea fi influenţat de factori externi în primul trimestru din 2014, dar rămâne într-o poziţie favorabilă comparativ cu celelalte monede din regiune: „Principalul risc asociat prognozelor este o revenire a turbulenţelor politice, având în vedere presiunile anului electoral”. În previziunile de toamnă, Comisia Naţională de Prognoză estima un curs mediu de 4,42 lei/euro în 2013, respectiv de 4,45 unităţi în 2014.