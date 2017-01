“E grav că şeful statului a lăsat impresia că poate interveni în actul de justiţie”

Şeful de campanie al PSD, Miron Mitrea, a declarat, ieri, că preşedintele Traian Băsescu a comis o ilegalitate nefăcînd publice numele politicienilor care i-au solicitat să intervină în justiţie, în anumite dosare aflate în cercetare: “Nu cred că poate exista un risc mai mare pentru Justiţie decît acela ca preşedintele României să fie solicitat de diferiţi oameni să intervină şi să nu facă public acest lucru”. Mitrea apreciază că declaraţiile pe care şeful statului le-a făcut recent fac parte dintr-un “joc” prin care Băsescu doreşte să ajute PD-L, partid “aflat în cădere”: “Se foloseşte foarte des de acest mod de a arunca petarde pe piaţă. Dacă s-a confruntat cu asemenea cazuri trebuia să iasă în acel moment şi să spună cutare şi cutare a vrut asemenea intervenţii”. Mitrea apreciază că tot grav e şi că şeful statului a lăsat impresia că poate interveni în actul de justiţie: “A dat tot timpul impresia că ar fi putut să intervină, dar nu a făcut-o. Nu a vrut pentru aceia, o fi vrut pentru alţii. După cum arată azi dosarele pe piaţă, vă spun eu sigur că pentru unii nu a vrut, iar pentru alţii a vrut”. Deputatul PSD susţine că sînt şi persoane care “nu au solicitat” ajutorul preşedintelui, cunoscînd jocurile politice pe care le face DNA: “Cum vă explicaţi că dosarele apar la momentul “oportun”? Dosarul meu a stat din iunie 2007 pînă în martie 2008, nu am auzit nimic de el, nu m-a întrebat nimeni de seamă. Brusc, a început campania, iar în momentul în care am fost numit coordonator al campaniei, au pus dosarul pe masă”. Mitrea consideră că, în România, Justiţia este folosită în continuare ca “armă” politică şi susţine că “politizarea” actului de justiţie a început sub mandatul fostului ministru Monica Macovei. El a mai apreciat că presiunea pe care democrat-liberalii o pun pe procurori este “imensă”, “pentru a o folosi ca instrument politic”.

Cuplul Dobre - Berceanu a blocat proiectele majore de infrastructură

În altă ordine de idei, Mitrea a mai spus că succesorii săi la Ministerul Transporturilor, Gheorghe Dobre şi Radu Berceanu, au realizat, în trei ani de mandat, reabilitarea şi construirea a doar 200 de km de drumuri naţionale: “Cuplul Dobre - Radu Berceanu a blocat toate proiectele majore de infrastructură din România şi este responsabil pentru că în România nu s-a mai construit niciun metru de autostradă. Ei doi, PDL-ul, care acum încearcă să paseze pisica la Orban. Sigur, nici Orban nu este geniu în domeniu, dar cei care au preluat proiectele gata făcute şi finanţate, tot proiectul de autostrăzi de 800 de km în execuţie, nu mai vorbesc de celelalte care erau proiectate, au fost cei doi miniştri PD-L”. Mitrea susţine că PD a avut portofoliile cele mai importante din Guvern, iar acum încearcă să se delimiteze de eşecurile guvernării, susţinînd că sînt în opoziţie: “Hai să fim oameni serioşi. Au avut principalii miniştri. Taxa auto e o prostie şi o porcărie, care a fost introdusă de PD. D-na Sulfina Barbu a apărut în faţa televizorului şi a sprijinit-o şi dacă-mi aduc eu bine aminte şi preşedintele Traian Băsescu spunea că e o idee bună, la fel cum a sprijinit tovarăşul, d-l Băsescu şi programul de sănătate al altor miniştri”.