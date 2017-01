„E greşeala mea pe care o voi regreta toată viaţa!”

Tribunalul Constanţa a finalizat, ieri, cercetarea judecătorească în dosarul Garofiţei Cojocaru, femeia arestată acum jumătate de an pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals privind identitatea. Înainte de a acorda cuvîntul pe fond, instanţa a audiat şapte martori, toţi angajaţi ai băncii pe care Garofiţa Cojocaru a încercat să o păcălească, unii de la Bucureşti, alţii de la Constanţa. Toţi au povestit cum femeia a venit la bancă însoţită de un bărbat, care a stat la distanţă şi a urmărit-o în timp ce aceasta solicita banii. Cei de la Bucureşti au susţinut că buletinul de identitate prezentat de Garofiţa Cojocaru nu părea fals şi au servit-o cu încredere. Cătălin Zoican, vicepreşedintele Romanian International Bank (RIB), a declarat în faţa judecătorilor că unul dintre directorii băncii din capitală l-a sunat şi l-a întrebat dacă ştie ceva despre banii ridicaţi din contul unei cliente pe nume Elisabeta Ionescu. „Am zis că nu ştiu nimic şi i-am sugerat să ia legătura cu femeia pentru a se lămuri. El a sunat-o şi a aflat că este plecată la plajă în Spania, deci nu era în ţară. Acest lucru ne-a trezit suspiciuni şi am avertizat sucursala din Constanţa, sugerîndu-le să anunţe organele de poliţie!”, a declarat martorul. În final, procurorul a cerut instanţei să o condamne pe Garofiţa Cojocaru la o pedeaspă privativă de libertate, în vreme ce avocatul ei a solicitat o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere. „Vă rog să ţineţi cont că RIB s-a constituit parte civilă numai cu suma de 13.000 de euro, bani nerestituiţi încă şi clienta mea a fost doar o săgeată în povestea aceasta, urmărită permanent de Truţulescu!”, a pledat avocatul. În ultima declaraţie, Garofiţa Cojocaru a spus că a făcut o greşeală, pe care o recunoaşte şi pe care o va regreta toată viaţa. Reamintim că procurorii DNA Constanţa o acuză pe femeie că şi-a atribuit - cu ajutorul unui buletin falsificat de complicii ei - identitatea unei bucureştence şi a încercat să-i golească conturile din bancă. Procurorii anticorupţie constănţeni au stabilit că, anul acesta, pe 5 iunie, ascunzîndu-şi faţa sub borurile unei pălării pentru a nu fi surprinsă de camerele video, Garofiţa Cojocaru s-a prezentat sub numele de Elisabeta Ionescu la două sucursale ale RIB din Bucureşti, de unde a extras în total 7.500 euro, iar a doua zi, de la o altă sucursală din Capitală, a retras alţi 4.500 euro. Pe 10 iunie, a urmat marea lovitură: ţinta a fost sucursala constănţeană a RIB, unde femeia a solicitat 1,25 milioane euro cash, motivînd că vrea să cumpere un imobil pe litoral, iar vînzătorul nu acceptă decît numerar. Angajaţii băncii au rugat-o să aştepte puţin pentru că nu aveau disponibilă toată suma cerută şi, pentru că li s-a părut ceva suspect, au anunţat Poliţia. Oamenii legii au prins-o pe Garofiţa Cojocaru în flagrant, în timp ce ridica banii. La urmărirea penală şi în instanţă, femeia a dat vina pe o rudă de-a ei, Carmen Pîrvu, cea care ar fi introdus-o în reţea.