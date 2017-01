„E greu să te duci la război când nu ai suficient echipament şi motorină”

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Ioan Rus, a participat, vineri, la o întâlnire cu reprezentanţii structurilor teritoriale ale MAI din judeţele din Moldova, cu care a discutat despre problemele cu care se confruntă angajaţii din sistem, dar şi despre desfăşurarea alegerilor locale. Ministrului i-au fost prezentate problemele existente în cadrul inspectoratelor. „Este foarte greu să te duci la război cu o armată care nu are suficient echipament, care nu are cel mai modern echipament, care se preocupă în fiecare zi să facă rost de încă puţină motorină sau benzină. Este foarte complicat să fii curajos câtă vreme atmosfera în structură nu este foarte bună, câtă vreme structura respectivă nu are tot ce este necesar. Jandarmii, până la urmă, se bat cu nişte infractori, sau potenţiali infractori şi trebuie să aibă echipament superior infractorilor dacă vrei să fie victorioşi. Dacă vrei să-ţi răspundă solicitării, să fie nu ştiu unde după ce la serviciul 112 s-a dat alarma, nu trebuie să facă rost de motorină atunci, ci trebuie să aibă plinul făcut”, a afirmat ministrul Ioan Rus, după ce a ascultat doleanţele şefilor structurilor MAI. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi la Constanţa, situaţie care există de mulţi ani şi cu care angajaţii MAI s-au obişnuit. Nu de puţine ori, poliţiştii, jandarmii şi pompierii au fost nevoiţi să scoată bani din buzunar şi să facă chetă pentru a pune benzină maşinilor cu care urmau să plece la intervenţie.