„E momentul să reducem CAS, pentru că ne permitem“

Premierul Victor Ponta a declarat ieri că a venit momentul în care România trebuie să îşi asume o reducere a CAS, pentru a avea mai multe locuri de muncă fiscalizate, obiectivul „meritând orice sacrificiu, mai ales că acum ne permitem să facem asta“. „Prin măsurile luate, unele mai puțin populare decât altele, cum a fost supra-acciza, am reușit să păstrăm și anul acesta (și vom reuși și în anii următori) să ne încadrăm în toate țintele de venituri și cheltuieli. Oricum, va fi foarte clar pentru oricine din țară că reducerea CAS este necesară. Dacă nu avem oameni care muncesc şi plătesc taxe, nu putem susţine pensiile pe termen lung (zece - douăzeci de ani)“, a punctat premierul. Tot ieri, el a prezentat și modul în care, strict din punctul de vedere al sustenabilității, reducerea CAS este posibilă - „Reducerea contribuţiilor de asigurări sociale la angajator, care implică un cost anual de 4,8 miliarde lei, poate fi acoperită prin încasări în plus la CAS, CASS, contribuţii de şomaj şi impozit pe venit din crearea de noi locuri de muncă (cu încasări estimate la 1,3 miliarde lei) şi încasări în plus din TVA ca urmare a unor noi investiţii pe care mizăm“. La acestea s-ar adăuga și alte surse, respectiv recuperarea unor datorii de la firme în insolvenţă (încasăm astfel 4 miliarde lei doar dacă sunt recuperate 10% din creanțe), reducerea cu 10% din evaziunea fiscală estimată la CAS (1,9 miliarde lei), creşterea salariului minim în 2015 şi venituri bugetare suplimentare din creşterea economică nominală mai mare din 2015. „Dacă nu facem acum reducerea CAS, cu creştere economică, încasări suplimentare şi venituri certe, înseamnă că nu o să mai putem să o facem niciodată“, a mai spus premierul. El a mai afirmat că beneficiile reducerii CAS ar urma să fie 70.000 de noi locuri de muncă, scoaterea la alb a 77.000 de joburi, creşterea investiţiilor străine directe și recuperarea de arierate ale firmelor la buget. La rândul ei, ministrul Finanțelor, Ioana Petrescu, a subliniat faptul că reducerea CAS nu va fi nicidecum compensată prin introducerea de taxe noi. Ea a fost atacată de opoziție pentru noua taxă de proprietate prevăzută în proiectul curent de Cod Fiscal; replica nu a întârziat - „Taxa în cauză îi afectează doar pe cei care fac afaceri, eliminându-se astfel concurența neloială. Se va plăti după cum folosești clădirea, nu după cine e proprietarul. Asta înseamnă că o persoană fizică și una juridică vor achita aceeași taxă pe proprietate dacă ambele au câte un hotel“.