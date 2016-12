E nevoie de oameni de afaceri, nu de afacerişti

RESTART Românii au puţine exemple bune din care să se inspire. Este o realitate de care se lovesc constant şi tinerii manageri români, care nu au alte exemple de afaceri de succes în afară de tranzacţiile cu terenuri sau cu fier vechi, susţine ministrul delegat pentru Mediul de Afaceri, Lucian Isar, precizând cu România are nevoie de „ancore”. Practic, ne trebuie oameni de afaceri, nu afacerişti, băieţi deştepţi, evazionişti, bişniţari, speculatori sau samsari. „Când promovăm turismul sau alte elemente specifice României, de obicei folosim trei personalităţi din sport. Când promovăm investiţiile, exportul, potenţialul României, ne trebuie alt gen de ancore. Avem două - Florin Talpeş (fondator Bitdefender, Softwin) şi faimosul chairman de la Gecad, Radu Georgescu”, spune Isar. În consecinţă, economia are numai de suferit. Potrivit secretarului de stat, potenţialul de creştere a României a scăzut la 2 - 3%, de la 5 - 6%. Totuşi, România rămâne singura ţară europeană care are posibilitatea să crească timp de mai mulţi ani, în jurul valorii de 5%. „Trebuie să refacem sau să reaprindem economia. Pentru asta lucrăm pe mai multe planuri. În mare, ne concentrăm pe economia reală şi încercăm să restartăm industrializarea privată a României. Avem şi câteva plusuri - o economie relativ mare, din perspectivă europeană, şi macrostabilitate. În plus, suntem în UE. Nu am adoptat încă euro, dar avem caracteristici de economie emergentă, ceea ce înseamnă rentabilitate mai mare pentru investitori”, explică Lucian Isar.

RATING RECONFIRMAT Perspectiva stabilă a României a fost confirmată ieri şi de agenţia de evaluare Fitch, care a păstrat ratingurile pentru datoriile pe termen lung în valută şi lei, la BBB-, respectiv BBB. Implementarea consolidării fiscale, în ciuda înrăutăţirii condiţiilor economice interne şi externe, i-a surprins plăcut pe analiştii Fitch, care au decis să reconfirme şi calificativele F3 pentru datoriile pe termen scurt şi BBB+ pentru plafonul de ţară. „Cu toate acestea, ratingul este constrâns de turbulenţele din Grecia şi de slăbiciunile structurale”, spun analiştii Fitch, care anticipează că PIB-ul României va creşte cu 1,3%, în 2012, susţinut de cererea internă şi de absorbţia fondurilor europene, care va stimula investiţiile publice în infrastructură. „Riscurile pe termen scurt sunt în scădere”, conchide Fitch. Pentru 2013, agenţia prognozează o creştere economică de 2,5% (urmată de un avans de 3% în 2014). Estimările se bazează strict pe revenirea zonei euro şi, implicit, pe creşterea exporturilor româneşti.