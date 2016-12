“E nevoie de toate voturile pentru a trimite UDMR acasă!”

De-a lungul anilor, UDMR a reuşit să stea într-un mod strategic înfipt la guvernare. Pentru că au prins gustul puterii, cei din UDMR se vor din nou la Putere. Şi-au lansat candidaţii, şi-au făcut un program electoral, după care s-au ales cu o petiţie online prin care oamenii îi trimit acasă. Propunerile UDMR de modificare a Constituţiei şi readucerea pe tapet a aceloraşi vechi obsesii privind federalizarea şi autonomia au stârnit reacţii vehemente. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, sâmbătă, că miza parlamentarelor din acest an o constitutie obţinerea a cel puţin două treimi din numărul membrilor viitorului Parlament, astfel încât Uniunea Social Liberală (USL) să nu fie obligată să accepte condiţionări din partea UDMR pentru o viitoare modificare a Legii fundamentale. Şi prof. acad. Dinu Giurescu este de părere că oamenii trebuie să iasă la vot, deoarece “la o prezenţă a românilor de peste 60-65% UDMR-ul (care din 22 de ani a guvernat 13,7 ani - cel mai mult) nu mai intră în Parlament şi nu mai poate şantaja partidele cu care se va alia, în cazul unei prezenţe mici”. El crede că e momentul să “ne trezim o dată pentru totdeauna şi să le dăm o lecţie!”.

Prof. Giurescu consideră că iniţiativa de a desfiinţa judeţele “se înscrie într-un şir de acţiuni care sunt menite, pe de-o parte, să destrame unitatea teritorială a ţării şi, pe de altă parte, să şteargă identitatea noastră naţională”. Mai mult, el spune că în cazul în care se adoptă statutul minorităţilor, această marotă a udemeriştilor, se vor crea zeci de autonomii teritoriale, sub pretextul autonomiilor culturale. El aminteşte că în 1950, o lege adoptată de Marea Adunare Naţională desfiinţa judeţele României, şi o făcea sub conducere sovietică, iar „argumentaţia comuniştilor sovietici din anii ’50 seamănă foarte mult cu ceea ce oferă astăzi ca motivaţie actuala coaliţie (regimul Băsescu-UDMR)”. Giurescu spune că are sentimentul că suntem în 1940, “în preajma prăbuşirii hotarelor noastre. E de spus numai că fiecare om trebuie să-şi dea seama că soarta lui personală, afară de beneficiarii regimului, depinde de ce se joacă acuma. Se joacă integritatea teritorială a României, se joacă stabilitatea ei, se joacă identitatea, sentimentului că eşti român, se joacă apărarea ţării”. Profesorul a criticat şi propunerea de modificare a legii educaţiei, batjocorirea steagului românesc şi dorinţa udemeristă de a anula Parlamentul, după care a făcut o frumoasă introducere în istoria ţării noastre pentru a înţelege şi cei din UDMR de câte sute de ani există baza noastră teritorială. El a încheiat amar, spunând că “partea cea mai gravă e că vor să ne şteargă memoria, vor să ne şteargă identitatea”.