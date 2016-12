E oficial - România poate exporta carne în China!

Crescătorii de animale din România pot „ataca” oficial piaţa chineză. România şi China au semnat, vineri, un Memorandum de Înţelegere privind sănătatea animală şi siguranţa alimentelor, care va oferi fermierilor şi producătorilor români posibilitatea de a intra cu carne şi produse din carne de porc, dar şi cu bovine vii şi material seminal pe o piaţă de două miliarde de locuitori. „China este o ţară cu o piaţă imensă şi necesarul de produse alimentare este foarte mare. Azi (vineri - n.r.) am discutat cu preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) despre exportul Românei de carne de porc şi de pasăre, dar şi de vaci pentru reproducere şi am semnat Memorandumul de Înţelegere pentru cooperarea în domeniul carantinei animalelor, plantelor şi siguranţei alimentelor dintre China şi România“, a declarat Xiang Yuzhang, inspector general în cadrul Administraţiei Generale pentru Controlul Calităţii, Inspecţiei şi Carantinei din Republica Populară Chineză. Potrivit preşedintelui ANSVSA, Vladimir Mănăstireanu, acest memorandum va sta la baza dezvoltării relaţiilor comerciale pe carne de porc şi pe produse de origine animală, dar va deschide şi „noi fronturi de cooperare între cele două ţări”. Partea chineză s-a arătat interesată, pentru viitor, de începerea unor negocieri privind importul din România de porci vii, carne de bovină, lapte şi produse din lapte, subiecte care vor fi propuse pentru dezbatere în cadrul Comisiei Mixte Româno-Chineze, în luna septembrie a acestui an. Preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Taurine (ACT) din Constanţa, Cristian Olteanu, a declarat că acest memorandum reprezintă o mare oportunitate pentru fermieri, dar şi pentru România. În ceea ce priveşte exportul de material seminal, Olteanu a spus că fermierii nu vor putea face performanţă atât timp cât nu se vor da subvenţii pe acest domeniu.