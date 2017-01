E oficial! Nu ne imunizăm antigripal cu vaccinul ”Cantacuzino”

Ministerul Sănătăţii va achiziţiona vaccin antigripal de aproape 7 milioane de lei, producţia de vaccin autohton neputând fi reluată întrucât Institutul „Cantacuzino“ nu are autorizaţie şi, mai mult, este implicat într-un proces penal, a declarat ministrul Nicolae Bănicioiu. El a adăugat că a solicitat Comitetului Naţional de Vaccinologie să facă o analiză asupra situaţiei vaccinărilor. ”Trebuie să vedem ce poate fi menţinut şi ce poate fi schimbat. Mă refer la vaccinurile împotriva hepatitei B, BCG (împotriva tuberculozei) şi vaccinul antigripal. Vom face eforturi pentru a achiziţiona vaccinurile de la producătorii existenţi. Anul acesta ne-am confruntat cu probleme în identificarea unor producători care realizează vaccinurile BCG şi hepatitic B, dar am reuşit să găsim şi să asigurăm cantităţile necesare”, a declarat demnitarul. Potrivit ministrului, au fost încheiate toate procedurile necesare achiziţionării centralizate a vaccinurilor BCG şi hepatitic B, proceduri demarate încă de la începutul acestui an. ”Săptămâna trecută au fost recepționate cele 513.000 de doze de vaccin BCG, care au fost distribuite în unităţile din teritoriu pentru reînceperea imunizărilor. Până la sfârşitul acestei luni vor fi recepţionate şi 50.000 de doze de vaccin hepatitic B. În 2014, ministerul va achiziţiona 500.000 doze vaccin antigripal, în valoare estimată de 6.950.000 lei, pentru campania de imunizare gratuită a persoanelor cu risc de îmbolnăvire”, a precizat ministrul. Vaccinul gripal va fi achiziţionat de la producătorul care va fi declarat câştigător în cadrul licitaţiei centralizate organizate de MS. ”De acum încolo, în fiecare an, în decembrie vom avea planul naţional de vaccinare. Achiziţiile vor fi pe perioade lungi, ca să nu mai fie sincope, pentru că sunt din ce în ce mai puţini producători şi, dacă iei pe un an, nu mai sunt interesaţi. Legat de ”Cantacuzino”, nu vor fi vaccinuri nici în 2014. Institutul nu are autorizaţie pentru producţia de vaccin. Suntem foarte circumspecţi, având în vedere problemele de anul trecut, procesul penal care este în derulare”, a spus Bănicioiu.