E oficial! Se instalează iarna

Meteorologii au anunţat că iarna va veni de săptămâna viitoare. Se vede și la Constanța, unde vremea este din ce în ce mai urâtă. Și pentru următoarele zile specialiștii au prognozat ploi și temperaturi în scădere. Avem însă și vești bune. Această iarnă va fi mult mai uşoară decât în anii trecuţi. Vor fi însă şi nopţi cu temperaturi geroase. ”Vom avea viscole în această iarnă, dar în loc de cinci viscole în ianuarie, vom avea trei. Vor fi două sau trei zile cu temperaturi de minus 30 de grade. Din 2 decembrie putem aștepta să vină iarna cu temperaturi negative, de minus 5, minus 6 grade Celsius”, a spus directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Ion Sandu. Potrivit specialiștilor de la ANM, vineri, 27 noiembrie, cerul va fi noros și pe arii extinse va ploua în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 12 grade C, iar cele minime între 5 și 9 grade C. Sâmbătă, 28 noiembrie, vremea va fi închisă și vor fi condiții de ploaie. Temperatura maximă va ajunge până la 14 grade C. Duminică, 29 noiembrie, vom avea parte de timp mohorât și ploi, cu maxime ce se vor situa între 6 și 9 grade C și minime între 1 și 4 grade C.