E oficial: taxă mai mică la Rezidenţiat!

Aşa cum am anunţat încă de zilele trecute, taxa pentru înscrierea la concursul naţional de rezidenţiat a fost redusă de la 500 de lei la 360 de lei/participant. Confirmarea a venit ieri, din partea specialiştilor Ministerului Sănătăţii (MS). MS a subliniat că taxa de participare la concursul de Rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie care va fi organizat în acest an, pe 25 noiembrie 2012, a fost redusă. „Pentru acest an, organizatorii concursului au propus MS o sumă majorată, de 500 lei/participant. În urma sesizărilor primite, dar şi a discuţiilor purtate cu organizatorii şi reprezentanţii studenţilor am stabilit o taxă redusă la valoarea de 360 lei/participant”, au declarat reprezentanţii MS. Cuantumul taxei este stabilit prin Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 994/08.10.2012. La fel ca anul trecut, concursul se va desfăşura, descentralizat, în şase centre universitare din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Tg. Mureş, Timişoara şi Craiova, pentru toate domeniile, respectiv medicină, medicină dentară şi farmacie. Detaliile privind numărul locurilor, al posturilor scoase la concurs, precum şi perioada de înscriere sau condiţiile care trebuie îndeplinite pentru înscrierea în concurs sunt publicate pe pagina oficială de web a Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, secţiunea Rezidenţiat, pagina de web www.rezidentiat.info, şi în publicaţia de specialitate Viaţa Medicală. (A.G.)