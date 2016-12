E sezonul dividendelor la SIF Transilvania

SIF Transilvania (SIF 3), fondul de investiţii cu cel mai mic discount dintre toate cele cinci SIF-uri, a anunţat că va plăti din 28 octombrie un dividend brut de 0,02653 lei per acţiune, echivalentul unui randament de 9,48%. Profitul net al SIF Transilvania în 2015 a fost de 158,9 milioane lei, în timp ce suma ce urmează a fi distribuită este de 57,9 milioane lei (echivalentul unei rate de distribuţie de 36,5%). SIF 3 are în portofoliu acţiuni BRD (24,46% din totalul activelor), Turism Băile Felix (7,23%) și Romgaz (6%). Capitalizarea bursieră este de 611,6 milioane lei; de la începutul acestui an s-au realizat 29.630 de tranzacţii cu titluri SIF 3, cu o valoare cumulată de 73 milioane lei, ce au condus la o apreciere cu 2,38% a unui titlu SIF 3.