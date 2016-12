E vremea scadenţei

2013 va fi anul de coşmar al României, după trei ani de austeritate şi un an cu planuri anticriză, consideră secretarul executiv al Consiliului Consultativ pentru Mediul de Afaceri, Ionel Blănculescu. „Ultimii patru ani au produs dezechilibre pe toate planurile, care au ajuns acum la masă critică. Primul domeniu care va avea de suferit va fi producţia industrială; în 2013 - 2014, costurile de producţie vor creşte cu 40%. Este un lucru de neconceput, dar va determina relocarea multor activităţi. Firmele de producţie din România, fie că au capital străin sau autohton, se vor muta în ţări ca Ucraina sau Turcia, mai precis în zone din afara UE. Companiile care consumă multe gaze naturale se mai duc şi prin America, unde se exploatează ieftin gazele de şist. Alte probleme majore vor fi restricţionarea bugetului şi, implicit, stagnarea investiţiilor publice”, spune Blănculescu. Ce-avem de făcut? Trebuie să acţionăm anticiclic, consideră consultantul financiar: „Trebuie să mărim deficitul, nu să-l micşorăm. Noi oprim acum toate investiţiile publice, în contextul în care este un an foarte greu, de plată a datoriei publice. Acţionăm invers faţă de cum ar trebui. Şi în 2008 am procedat greşit, când aveam creştere economică şi ar fi trebuit să reducem puternic deficitele, iar noi le-am mărit”. În opinia sa, o soluţie bună este să consideri România o corporaţie, care se alimentează din taxe şi impozite şi care trebuie să şi producă: „Noi, acum, nu producem, avem un centru de profit neoperaţional. Companiile de stat nu au niciun aport la buget, ba dimpotrivă, atrag fonduri de la stat”.