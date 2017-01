E Ziua Mondială a Educației. Lăsați un mesaj dascălilor de ziua lor!

Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, cotidianul ”Telegraf” vă oferă posibilitatea să le transmiteți urări celor care v-au îndrumat pașii în viață, alături de părinți - cadrele didactice. De altfel, Ziua Internațională a Educației are ca temă, în 2016, ”Să-i prețuim pe profesori, să le îmbunătățim statutul”, potrivit site-ului unesco.org. În acest an, Ziua Mondială a Educației se serbează pentru prima dată în cadrul unei noi agende mondiale, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (adoptată de ONU în septembrie 2015), care garantează o educație de calitate. În același timp, în 2016, de Ziua Educației, se marchează 50 de ani de la adoptarea Recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la statutul cadrelor didactice (1966). Astfel, tema din acest an reia principiile fundamentale ale Recomandării adoptate în urmă cu 50 de ani, punând totodată în evidență necesitatea de a acorda susținere profesorilor, în acord cu obiectivele dezvoltării durabile ale Agendei 2030 a ONU. Obiectivul numărul 4 dedicat educației vizează asigurarea accesului la o educație de calitate pentru toți, în mod egal, precum și promovarea posibilităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Ziua Mondială a Educației adună anual sute de mii de elevi, părinți și activiști din întreaga lume, pentru a aduce un omagiu tuturor cadrelor didactice care au fost în mod direct sau indirect afectate de o criză majoră. Se pleacă tot timpul de la premisa că rolul profesorilor și al celorlalte categorii de personal din educație este vital pentru reconstrucția socială, economică și intelectuală a fiecărei țări. În școlile din Constanța, profesorii desfăşoară activităţi educative cu elevii, stabilite de fiecare unitate de învățământ în parte.

