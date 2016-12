Ea este cel mai sexy iepuraș

Iepurașul monden de anul acesta are șuvițe blonde și cântă. Solista Tamy a pozat nud în paginile celei mai apreciate reviste pentru bărbați, fiind „iepurașul” lunii aprilie. Tânăra solistă este foarte încântată de această experiență pe care o consideră un punct cheie în dezvoltarea imaginii sale. Tamy are și un mesaj pentru constănțeni pe care îl transmite în exclusivitate prin intermediul ziarului „Telegraf”. Ea îi „așteaptă” în paginile de revistă, îi va vizita în concerte la vară și le urează Sărbători Fericite și o primăvară frumoasă. „Experienţa de a poza astfel a fost una extraordinar de frumoasă. M-am simţit nesperat de bine la ședința foto și mă bucur că am reușit să fac acest pas. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru și vreau să vă anunț că săptămâna viitoare voi lansa un single nou intitulat „Te Iubesc”. Până atunci, vă urez Sărbători Fericite, o primăvară cât mai frumoasă și să aveți grijă la excese. Ne vedem la vară!", le transmite frumoasa Tamy constănțenilor.