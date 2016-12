Ea este tânăra care va reprezenta interesele elevilor!

Elevă în clasa a X-a la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, Miruna Apetroaie a fost aleasă, prin vot, în ședința de consiliu de ieri să reprezinte de acum înainte interesele elevilor din județ. După mai multe luni în care Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Constanța nu a avut conducător (decât interimar), elevii au reușit să valideze candidaturile pe platforma online și să întrunească cvorumul, după cum a explicat inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Alina Dumitrașcu. În cursa pentru conducerea CJE, Miruna nu a avut contracandidat. ”A fost simplu să îi conving pe colegii mei să mă voteze pentru că eu fac parte din consiliu de 6 luni, așa că îi cunoșteam pe colegii mei și deja am legat prietenii. Știam ce proiecte își doresc, care sunt problemele care îi preocupă și pe care le-ar vrea rezolvate”, a spus Miruna, pentru ”Telegraf”. Tânăra are planuri mari pentru mandatul său și are mai multe proiecte pe care vrea să le implementeze în perioada următoare. Cele mai importante sunt realizarea unei campanii de informare în rândul tinerilor pe teme de educație sexuală, pregătirea unei ore pentru Basarabia, prin care elevii vor să sublinieze necesitatea unirii Basarabiei cu România, dar și un proiect în parteneriat cu Asociația Europeană a Studenților la Drept Constanța, care va cuprinde simpozioane și activități de practică pentru elevi.