Eagles lansează primul album de studio din ultimii 28 de ani

Trupa americană Eagles va lansa primul album de studio din ultimii 28 de ani, “Long Road Out of Eden”, în octombrie, potrivit companiei de înregistrări Universal Music. Membrii trupei, printre ale cărei hituri se numără “Hotel California” şi “Life in the Fast Lane”, s-au despărţit în 1980, s-au reunit 14 ani mai tîrziu şi de atunci au susţinut cîteva turnee.

Albumul va fi lansat pe 29 octombrie în ţările din afara în Americii de Nord şi pe 30 octombrie în SUA. Albumul va putea fi achiziţionat şi de pe site-ul oficial al trupei, http://www.eaglesband.com. Primul single de pe album, “How Long”, a fost deja difuzat la radio şi pe posturile de televiziune. Trupa Eagles, formată din Glenn Frey, Don Henley, Joe Walsh şi Timothy B. Schmit, a lansat ultimul album de studio cu cîntece complet noi în 1979 (“The Long Road”). “Their Greatest Hits 1971-1975” este cel mai bine vîndut album din istoria muzicii din SUA, aproximativ 29 de milioane de copii. Eagles au vîndut aproximativ 120 de milioane de albume în lumea întreagă.