Early Booking, reduceri cu vino-ncoa'

”Omul înțelept își face iarna car și vara sanie!”, așa zice o vorbă populară, iar românii ar trebui să se ghideze după ea atunci când stabilesc unde își vor petrece concediul. Agențiile de turism au pregătit deja vacanțe pentru vara 2015, cu prețuri reduse dacă sunt achiziționate din timp. Astfel, pe site-ul agenției Europa Travel (www.europatravel.ro), găsiți oferte de vacanțe în țară și în străinătate la prețuri promoționale, așa că ar trebui să vă grăbiți să cumpărați un pachet turistic. Fie că vă gândiți să călătoriți cu autocarul sau cu avionul, să mergeți în Grecia, în Turcia, la bulgari sau să petreceți concediul în România, prin programul de Early Booking, găsiți și prețuri avantajoase. O vacanță în Grecia, cu biletul de avion inclus, pornește de la 230 de euro/persoană, pentru șapte nopți de cazare, dacă este cumpărată până la sfârșitul lunii februarie, iar cu autocarul, în funcție de stațiune și perioada sejurului, prețurile pornesc de la 85 de euro + 329 de lei/persoană, pentru șapte nopți de cazare. Vacanțele cu autocarul către Turcia se găsesc la vânzare în această perioadă cu 699 de lei/persoană, în funcție de stațiunea aleasă și de perioada concediului. Reduse (20%) sunt și sejururile în Bulgaria. Pentru minivacanța de 1 Mai, un sejur de 3 nopți la Balcik, la un hotel de 3 stele, costă în această perioadă 73 de euro, cu o reducere de 20%. ”În ultimii ani mi-am cumpărat vacanțele cu cel puțin trei luni înainte și astfel am economisit la cazare, mărind astfel bugetul pentru distracții și cumpărături în vacanță. Am avut mai multe posibilități din care am putut alege cele mai bune oferte, așa că eu zic că este cea mai bună soluție”, a spus Camelia, o tânără din Constanța care a vânat ofertele de pe internet încă din primele zile ale anului.

OFERTE PENTRU ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR, 8 MARTIE ȘI PAȘTE

Dacă nu v-ați hotărât încă unde veți petrece Ziua Îndrăgostiților (14 februarie), agențiile încă mai au la vânzare oferte de vacanțe la prețuri avantajoase. Astfel, la agenția Icar Tours (icar.travel) găsiți vacanțe de trei zile la Viena în perioada 13 - 16 februarie, la 155 de euro de persoană, cu biletul de avion inclus și cazare la hotel de trei stele. ”Constănțenii sunt în agenții deja și cumpără vacanțe pentru perioada următoare, dar și pentru vara 2015. Se pare că au luat din obiceiurile vesticilor și au început să profite de ofertele de vacanțe prin Early Booking”, a precizat directorul agenției Icar Tours, Cristian Bărhălescu. El a adăugat că sunt căutate pentru perioada următoare city break-uri către Veneția, Praga, Viena, Milano, Paris și Londra. Agenția a pregătit vacanțe în perioada 12 - 15 februarie la Praga, la 245 de euro, cu biletul de avion inclus și cazare la hotel de trei stele. Cei care vor să își răsfețe iubitele le pot duce pe Coasta de Azur în perioada zilei de 8 martie, sejurul de trei nopți și patru zile putând fi achiziționat cu 99 de euro de la agenția Icar Tours. Și pentru vacanța de Paște găsiți oferte bune în această perioadă. Agenția Paralela 45 a pregătit oferte de vacanță la prețuri pornind de la 245 de euro. Astfel, pentru un sejur de patru nopți la Budapesta, care cuprinde cazarea la hotel de trei stele, transportul cu autocarul și o excursie la Viena, constănțenii achită 245 de euro, iar pentru a petrece Paștele la Cracovia sau Istanbul, românii plătesc în această perioadă 325 de euro pentru patru nopți de cazare și transport cu autocarul sau avionul. Agențiile au pregătit oferte și pentru Revelionul 2016, reducerile fiind importante. Astfel, în stațiunile montane din Austria, Revelionul 2016 poate fi cumpărat în această perioadă la prețuri pornind de la 350 de euro, pentru 3 nopți de cazare, în funcție de stațiune și de numărul de stele al hotelului.