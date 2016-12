Pe 26 martie, de la 20:30, aproape 50 de oraşe din România vor stinge luminile pentru o oră, alăturându-se campaniei Earth Hour, cea mai mare manifestare de mediu din istorie. Pentru acest an, WWF, organizaţia care a iniţiat conceptul Earth Hour şi care coordonează campania de cinci ani de zile, estimează că sute de milioane de oameni din peste 5.000 de oraşe din întreaga lume vor stinge luminile în mod simbolic.Totodată, în 2011 Earth Hour intră într-o etapă nouă: Beyond the Hour.

EARTH HOUR 2011- MAI MULT DECÂT O ORĂ PENTRU PLANETĂ. Evoluţia extrem de rapidă a campaniei Earth Hour, de la un oraş -Sidney- la 4.500 de oraşe din 128 de ţări, în numai patru ani, a dovedit că există sute de milioane de oameni care îşi doresc să se implice mai mult în rezolvarea problemelor de mediu actuale. Astfel, noutatea ediţiei de anul acesta o constituie platforma specială 60+, care permite susţinătorilor Earth Hour să împărtăşească idei, poveşti sau planuri despre cum aleg să îşi reducă impactul negativ asupra planetei. Platforma, accesibilă la www.beyondthehour.org şi reflectată şi de logo-ul campaniei, s-a născut în urma evoluţiei campaniei Earth Hour, reflectată şi de sute de poveşti pe care oameni de rând, instituţii sau mari companii le-au împărtăşit încă din 2007, când a avut loc prima ediţie. Pentru că aceste poveşti au dezvăluit un număr mare de oameni care sunt pregătiţi să se implice mai mult şi să îşi reducă impactul negativ pe care îl au asupra planetei, Earth Hour – ediţia 2011- se va dedica reflectării lor, fie că ele vor veni din partea companiilor, a autorităţilor sau a oamenilor obişnuiţi. „În acest an, Ora Pământului ne îndeamnă la acţiune. Dincolo de gestul simbolic de a stinge lumina şi de a ne alătura, în fapt şi în spirit, milioanelor de oameni care aleg astfel să onoreze planeta care ne susţine viaţa, suntem provocaţi să schimbăm ceva în modul în care trăim. Şi să o facem începând de acum. Apa, energia, mâncarea, maşina, toate sunt lucruri pe care le folosim zilnic şi al căror impact îl putem modifica. Fiecare om, fiecare companie, fiecare oraş care participă la Ora Pământului poate contribui la această schimbare. De aceea va încurajăm să începeţi în această oră şi să continuaţi dincolo de ea, să comunicaţi despre asta prietenilor, clienţilor, cetăţenilor, pentru ca exemplul să contruiască şi să inspire”, a declarat Luminiţa Tănasie, directorul WWF în România.

Până pe 26 martie, platforma Beyond the Hour, accesibilă şi de pe www.earth-hour.ro, site-ul campaniei din România, va centraliza toate aceste poveşti şi acţiuni, care pot fi consultate de către publicul larg. Tot pe pagina www.earth-hour.ro, susţinătorii Earth Hour îşi pot înscrie participarea la eveniment, pot accesa ghiduri speciale, cu idei de acţiuni şi evenimente specifice, pot descărca materiale de promovare şi pot fi la curent cu ultimele noutăţi legate de Earth Hour în România şi în întreaga lume. Campania din România se va bucura, în continuare, de sprijinul lui Zoli Toth, Ambasadorul Earth Hour în România. „Ştim că doar prin cantitatea de energie economisită pe durata evenimentului nu vom reuşi să salvăm planeta, însă vom aduce oamenii mai aproape unii de alţii şi îi vom ajuta să găsească soluţii pentru a adopta un comportament cât mai prietenos cu mediul, în viaţa de zi cu zi”, a declarat Zoli Toth.

• EARTH HOUR, CEA MAI MARE MANIFESTARE DE MEDIU DIN ISTORIE • Earth Hour a apărut ca un răspuns la o întrebare simplă: cum îi putem determina pe oameni să conştientizeze una din cele mai mari ameninţări actuale, schimbările climatice? Replica a venit de la WWF Australia, concretizată într-o campanie care promova un gest pe cât de simplu, pe atât de puternic: stingerea luminilor. Se întâmpla pe 31 martie 2007, la Sydney, când 2 milioane de case şi sedii de companii australiene au stins luminile timp de o oră. Ora Pământului. În 2008, 50 de milioane de oameni au ales să celebreze Earth Hour. În 2009, aproape un miliard de oameni din peste 4.100 de oraşe de pe mapamond au stins lumina pentru a trimite liderilor lumii un mesaj puternic despre nevoia de acţiune împotriva schimbărilor climatice. În 2010, 4.500 de oraşe din 128 de ţări au participat la Earth Hour pe 27 martie, campania devenind, astfel, cea mai mare acţiune de mediu din toate timpurile.

• EARTH HOUR ÎN ROMÂNIA • În 2009 România a participat pentru prima oară la campania globală în calitate de ţară oficială Earth Hour, la iniţiativa WWF, organizaţia care coordonează de patru ani campania globală. Pe 28 martie, între 20:30 şi 21:30, 2 milioane de români au stins luminile in casele lor, conform datelor furnizate de Dispeceratul Energetic Naţional. În 2010, România s-a angajat mai mult decât oricând în campania globală, dovadă fiind miile de mesaje primite pe www.earth-hour.ro şi prin reţelele sociale, participarea a 37 de oraşe şi a zeci de companii şi organizarea de evenimente speciale în întreaga ţară.