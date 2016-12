Earth Hour stinge lumina în România

51 de oraşe din România, printre care şi Constanţa, vor stinge luminile, sâmbătă, timp de o oră, alăturându-se campaniei Earth Hour, cea mai mare manifestare de mediu din istorie. Sărbătoarea Earth Hour 2011 va începe, la 17.30, cu Marşul Earth Hour 2011 şi se va încheia la orele 19.00. Pentru acest an, WWF (World Wide Fund for Nature), organizaţia care a iniţiat conceptul Earth Hour şi care coordonează campania de cinci ani, estimează că sute de milioane de oameni din peste 5.000 de oraşe din întreaga lume vor stinge luminile în mod simbolic.Totodată, în 2011, Earth Hour intră într-o etapă nouă: Beyond the Hour. Evoluţia extrem de rapidă a campaniei Earth Hour, de la un oraş - Sidney - la 4.500 de oraşe din 128 de ţări, în numai patru ani a dovedit că există sute de milioane de oameni care îşi doresc să se implice mai mult în rezolvarea problemelor de mediu actuale. Noutatea ediţiei de anul acesta o constituie platforma specială 60+, care permite susţinătorilor Earth Hour să împărtăşească idei, poveşti sau planuri despre cum aleg să îşi reducă impactul negativ asupra planetei. Platforma, accesibilă la www.beyondthehour.org, s-a născut în urma evoluţiei campaniei Earth Hour, reflectată şi de sute de poveşti pe care oameni de rând, instituţii sau mari companii le-au împărtăşit încă din 2007, când a avut loc prima ediţie. Pentru că aceste poveşti au dezvăluit un număr mare de oameni care sunt pregătiţi să se implice mai mult şi să îşi reducă impactul negativ pe care îl au asupra planetei, ediţia 2011 a Earth Hour va fi dedicată reflectării lor, fie că ele vor veni din partea companiilor, a autorităţilor sau a oamenilor obişnuiţi. Până pe 26 martie, platforma Beyond the Hour, accesibilă şi de pe www.earth-hour.ro, site-ul campaniei din România, va centraliza toate aceste poveşti şi acţiuni, care pot fi consultate de publicul larg. Tot pe pagina www.earth-hour.ro, susţinătorii Earth Hour îşi pot înscrie participarea la eveniment, pot accesa ghiduri speciale, cu idei de acţiuni şi evenimente specifice, pot descărca materiale de promovare şi pot fi la curent cu ultimele noutăţi legate de Earth Hour în România şi în întreaga lume. Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale, care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.