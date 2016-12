EBA din PNL

După alegerile europarlamentare, în PNL Constanţa s-au încins spiritele. E vremea îmbîrligătorilor de serviciu şi a fitiliştilor politici. Din cînd în cînd, apare cîte un voluntar dispus să arunce cu piatra în baltă pentru a tulbura şi mai mult apele. Unora, nu numai de la PNL, le convine de minune starea de haos şi confuzie. La acest moment, ne aflăm în faza declaraţiilor belicoase. Dan Radu Ruşanu, vicepreşedintele liberalilor din România, s-a urcat pe gard şi a dat sentinţa direct, fără o analiză prealabilă. Cu degetul de la o mînă direcţionat în jos, a decretat, scurt şi la obiect, că onor conducerea organizaţiei judeţene Constanţa trebuie “decapitată”! Declaraţia lui Ruşanu a avut efectul gazului turnat pe foc. Practic, s-a aprins întreaga filială constănţeană! Cum, de altfel, era firesc să se întîmple. La cît de tensionaţi sînt unii de la Congresul PNL încoace, era şi firesc ca liberalii constănţeni să atingă punctul de fierbere. Pentru cei care abia aşteptau declanşarea “revoluţiei”, vorbele lui Ruşanu, ieşit în faţă pe post de înlocuitor al crinului liberal, au fost o adevărată mană cerească, chiar dacă, după o zi de la lansarea porumbelului, domnul respectiv şi-a retras declaraţia! Sentinţa lui Ruşanu i-a dat aripi lui Dănuţ Culeţu, cu care, în ultimele zile, am purtat mai multe discuţii pe această temă. Este cunoscut faptul că, după ce a fost schimbat din funcţia de prefect, Dănuţ Culeţu şi-a anunţat intenţia de a renunţa la rolul făţarnic de apolitic, pe care, cît timp s-a aflat în funcţia amintită, s-a străduit să-l joace ca un artist al poporului ce este… Pentru noi, constănţenii, Dănuţ Culeţu este un fel de Elena Băsescu la o scară mai mare. A părăsit PNL, chipurile, ca să zburde ca independent, ceea ce nimeni nu a crezut şi nu crede, după care, respectînd graficul EBA, la finele mandatului, s-a reînscris în partid! Sigur, Dănuţ Culeţu nu are elanul utecist al gingaşei EBA. Nici silueta ca atare… Nu este nici fotomodel. E mult mai sărac în succesuri. Exceptînd haltele europene, traseul este oarecum acelaşi pe ruta partid - statutul de independent şi retur. Ca şi EBA, domnul Culeţu a păstrat tot timpul legătura cu partidul-mamă, beneficiind de sprijinul său dezinteresat. Întoarcerea sa în PNL nu a fost atît de spectaculoasă precum cea a Elenei Băsescu în PD-L. Din cîte ştiu, pe Dănuţ Culeţu nu l-a aşteptat nimeni pe treptele sediului de partid cu carnetul în mînă. PNL Constanţa nu are un Boc care să facă “poc”. EBA s-a întors în PD-L pe caii politici dresaţi de tăticul preşedinte. Dănuţ Culeţu s-a întors în partid pe mătura fermecată împrumutată de la Chiriţă, fostul primar al Hîrşovei. Festivitatea de primire ne-a adus aminte de serbările închinate tovarăşei. Dănuţ Culeţu a revenit în PNL într-un anonimat deplin. Dacă nu ar fi emis pretenţii la şefia partidului, habar nu am fi avut că fostului prefect i s-a făcut o nouă transfuzie cu ocaua de sînge liberal. Revenirea sa la statutul de membru al PNL nu a stîrnit un entuziasm de nedescris. Ba, dimpotrivă, unii s-au încrîncenat şi mai mult, scoţînd la iveală vechi rivalităţi. Declaraţiile confuze ale domnului Ruşanu au alimentat orgoliul ex-prefectului de Constanţa, domnia sa considerîndu-se îndreptăţit să candideze pentru şefia partidului. Culeţu face caz de experienţa sa politică şi de notorietatea pe care o are, zice el, în PNL, alături de Gheorghe Dragomir şi Puiu Haşotti. Aşa o fi, dar nu am sesizat, de la revenirea în rîndurile liberalilor, nicio mişcare pro Culeţu. Ce-i drept, deocamdată, domnia sa se află în poziţia comodă a criticului liber cugetător. Cocoţat pe această baricadă, Dănuţ Culeţu speră să adune puncte de pe urma criticilor aduse actualei conduceri a organizaţiei judeţene. În jurul său s-ar putea coaliza cei care au de plătit diverse poliţe lui Dragomir. Acesta este, la prima vedere, nucleul din PNL Constanţa, care se pretinde a fi reformator. Mă tem că, în continuare, vom asista la o dispută fără sfîrşit între gruparea care l-a susţinut din start pe Crin Antonescu şi liberalii care i-au fost loiali pînă la sfîrşit lui Tăriceanu. Timp pierdut…