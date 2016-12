EBA recunoaşte că are… mintea odihnită!

Mezina familiei Băsescu nici nu a ajuns în Parlamentul European şi a început să producă “bijuterii lingvistice” mai abitir decît dezacordurile care au făcut-o celebră. Ultima dezvăluire a fetei lui tata lămureşte pe deplin, dacă mai era nevoie, motivul care a stat la baza formulărilor “succesuri” şi “unii oameni nu vor să vorbesc cu mine”. Într-o emisiune televizată, Elena Băsescu, mai nou cunoscută după numărul de la maşină - EBA, a declarat: “Voi rămîne în politică. Am de dus un mandat la capăt. Cei care pînă acum îşi puneau mintea cu un Băsescu, acum trebuie să şi-o pună cu doi. Unul cu mintea mai odihnită puţin\". Propoziţiile şi frazele rostite de EBA în încîntătoarea înşiruire o să fie puse de către familia prezidenţială pe seama lipsei de maturitate a “fetiţei” de 30 de ani care face, sărmana, “următorii primi paşi” în lumea politichiei. Îngrijorător este faptul că o persoană care va reprezenta România în PE recunoaşte că alţi politicieni trebuie să îşi pună mintea cu ea şi cu preşedintele României. Mai grav, afirmă că are mintea odihnită, în condiţiile în care, umblă vorba, prostul are mintea odihnită! Nu ştim cum o să explice bulibaşa de la Cotroceni faptul că, prin exprimarea sa, fiica-europarlamentar a lăsat să se înţeleagă că “tati” are mintea doar mai puţin odihnită decît a ei. După cum era şi zicala: Avem aleşii pe care îi merităm. Ca să demonstreze pe deplin că persoanele „care pînă acum îşi puneau mintea cu un Băsescu, acum trebuie să şi-o pună cu doi”, EBA şi-a încercat, în noaptea alegerilor, puterea pe preşedintele Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, reproşîndu-i că nu I-a adus decît 7,5% din voturi în Ploieşti. În urma apostrofării, Anastase a părăsit plîngînd sediul din Modrogani al PD-L.

Fata tatii ar putea ajunge după gratii

Odihna ‘telectuală a Elenei Băsescu s-ar putea să o bage în… zeghe. Justiţia şi poliţiştii se văd forţaţi să îşi pună mintea cu mezina familiei prezidenţiale. Proaspătul europarlamentar ar putea fi condamnat la închisoare pentru că a purtat, în mod ilegal, uniforma Armatei Române, la un miting electoral, în Cluj Napoca. Elena Băsescu a venit în faţa simpatizanţilor îmbrăcată în veston militar de camuflaj, pantaloni de instrucţie şi purtînd bocanci, articole vestimentare identice cu cele folosite de militarii români în teatrele de operaţiuni din Irak şi Afganistan. Potrivit articolului 241 din Codul Penal, purtarea fără drept a uniformelor, gradelor sau insignelor militare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Cluj a cerut, ieri, Corpului 4 Armată Teritorial \"Mareşal Constantin Prezan\", un punct de vedere oficial legat de costumaţia purtată de Elena Băsescu. Purtătorul de cuvînt al Ministerului Apărării Naţionale, Constantin Spânu, a declarat, ieri, invocînd regulamentele militare şi nu Codul Penal: “Din punct de vedere al regulamentelor militare, nu este vorba de o uniformă militară completă. Mai există şi elemente care lipseau, cum ar fi semnele de armă, ecusonul cu numele, ecusonul de identificare cu România sau gradele. Doar toate aceste elemente alcătuiesc o uniformă militară completă\".