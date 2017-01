EBA se simte nedreptăţită

SĂRACA FATĂ BOGATĂ! EBA, fiica cea mică a şefului statului, se simte nedreptăţită!. Îi place să fie în centrul atenţiei, dovadă fiind locurile publice pe care le frecventează, dar nu şi prin prisma greşelilor pe care le face. Ghinionul ei! Deşi a devenit mai ceva ca o enciclopedie de greşeli de toate felurile, acum ea arată cu degetul către alţii care pocesc limba română, doar, doar o mai scăpa de săgeţile presei. \"Sunt foarte multe persoane care fac greşeli de gramatică, dar nu au fost mediatizate ca în cazul meu\", a spus Elena Băsescu, încercând să distragă atenţia presei de la ea şi s-o îndrepte către ministrul Daniel Funeriu. Europarlamentarul lu’ tata a vrut să atragă atenţia că şi Funeriu face greşeli, deşi este ministrul Educaţiei. Ea a postat pe contul de Twitter două link-uri către ştiri despre faptul că Funeriu, prezent marţi la Comisia de învăţământ, a criticat luările de cuvânt ale unor deputaţi din opoziţie, care ar fi uzat de \"inexactitudini\". \"N-am vrut să-l sancţionez. Am vrut să evidenţiez ceva, că sunt persoane cu funcţii foarte importante care greşesc mult mai des decât am făcut-o eu\", a spus Elena Băsescu, încercând să dreagă situaţia. Întrebată de ziarişti dacă a avut şi momente neplăcute, ea a spus că în afară de faptul că presa a mediatizat \"peste măsură\" n-a avut şi a arătat că a trecut peste acest lucru. \"Nu aş fi ajuns europarlamentar dacă nu treceam aşa uşor\", s-a mândrit făţiş fiica cea mică a şefului statului, parcă uitând câte dispute interne a provocat după ce, în 2008, Băsescu a pus-o pe prima poziţie pe lista candidaţilor la europarlamentare.

„POVARA TINEREŢII” DE ANDREEA VASS Situaţia Elenei Băsescu cu „botezul” intrării în politică o deplânge şi consilierul primului ministru, Andreea Vass, care, mai în glumă, mai în serios, a zis despre EBA că „a dus povara tinereţii şi pe frunte, şi pe spate\". Ea pune greşelile ei, unele fiind parte din cunoştinţe generale, pe seama faptului că atunci când emoţia se împleteşte cu oboseala, într-o campanie electorală, \"poate să joace feste limbii române\".