EBA şi Macovei put a demagogie

Este absolut incredibil până unde pot duce neuronul şchiop şi minciuna cu silicoane. Europarlamentarele PDL Monica Macovei şi Elena Băsescu au arătat Europei ce înseamnă demagogia, în esenţa ei. Cele două au şi o istorie teatral-politică similară: au suferit vopseli politice chiar în perioada în care au obţinut mandatele pe care acum le deţin. Prima a fost, chipurile, independentă înainte de a candida ca europarlamentar, dar şi-a descoperit vocaţia pentru „să trăiţi bine” înainte de alegerile cu pricina. Cea mai tânără a candidat chipurile ca independentă, dar cu voturi obligatorii şi pe sub mână de la partid, pentru a se spăla de orice urmă de caracter şi a rămâne portocalie după obţinerea mandatului. Revenind la demagogia monumentală... Fostul ministru al Justiţiei şi fiica preşedintelui au susţinut, miercuri, în PE, o rezoluţie care sancţionează anchetarea în stare de arest a unor politicieni de opoziţie din Ucraina. Probabil că cele două principiale parlamentare au mâncat ceva pe bază de E.coli şi au uitat, din cauza febrei, că taman sub mandatul lui Traian Băsescu, cel care le-a promovat dintotdeauna, în România, un parlamentar al Opoziţiei, Cătălin Voicu, de la PSD, este anchetat în stare de arest de mai bine de un an. Să le fie... de bine! Că de ruşine nu sunt în stare!