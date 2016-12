EBA, sursă de băşcălie pentru presa europeană

Elena Băsescu reprezintă elementul comun al multor dintre comentariile publicate de presa internaţională cu privire la alegerile europarlamentare din România. \"Deşi în mod clar brunetă, Elena Băsescu a fost comparată cu blonda platinată Hilton, iar potenţialii alegători o pot aprecia online, văzînd-o tolănită pe scaune de maşină sau călare pe un cal culcat. Ea este fiica lui Traian Băsescu, preşedintele României, şi candidează ca independent pentru Parlament, în strigăte puternice de nepotism\", afirmă Daily Telegraph, într-un articol publicat ieri. DPA o prezintă alături de Rashida Dati, fost ministru francez al Justiţiei, într-un material intitulat \"Starlete şi sovietici condimentează cursa pentru mandatele europene\". \"Înaintea candidaturii, Băsescu era cunoscută în principal pentru coafura stil Cleopatra, pasiunea pentru cluburi de noapte şi celebrele probleme cu detalii gramaticale, cum ar fi diferenţa dintre singular şi plural\", adaugă agenţia germană. Cotidianul francez Le Monde a prezentat candidatura Elenei Băsescu alături de cea a germanei Gabriele Pauli (care crede că mariajele ar trebui să expire după şapte ani), a olandezei Natasjia Oerlemans (care ar vrea \"să ofere o voce animalelor) şi a prinţului itlaian Emmanuel-Philibert de Savoia, conform EUObserver. Tot EUObserver vorbeşte despre \"fermecătoarea Elena Băsescu, fiica preşedintelui, faimoasă pentru gafele şi greşelile sale gramaticale\", afirmînd că aceasta a recunoscut pe site-ul său că, deşi vrea să cîştige alegerile, a înţeles că e posibil să ţintească prea sus. BBC afirmă că \"fostul model Elena Băsescu oferă acestei campanii o tentă de farmec\", amintind şi porecla de \"Paris Hilton a Carpaţilor\". Associated Press, care a prezentat-o în martie pe Elena Băsescu drept o \"păpuşă Barbie\", care \"defilează pe podiumurile de modă, petrece în cluburi pînă în zori şi nu se descurcă întotdeauna cu gramatica\", afirmă luni că aceasta \"vorbeşte rar în public, dar, atunci cînd o face, creează senzaţie\". AP adaugă că Elena Băsescu încearcă să-şi schimbe imaginea, din cea a unei petrecăreţe răsfăţate în cea a unui tînăr politician aflat în legătură cu tineretul României. Associated Press citează şi declaraţiile conform cărora aceasta susţine legalizarea canabisului, care au fost reflectate pe prima pagină a ziarelor, comentarii nonstop la televiziune şi critici din partea politicienilor. AP adaugă că Elena Băsescu a respins acuzaţiile de nepotism şi lipsă de experienţă, afirmînd că s-a aflat în campanie împreună cu tatăl său încă de cînd avea 12 ani şi a fost şi intern la Parlamentul European, şi că a renunţat la îmbrăcămintea modernă şi genţile scumpe, optînd pentru costume cu pantaloni şi bluze în culori neutre, machiaj discret sau tricouri şi pălării asemănătoare cu cele purtate de mii de tineri. Der Spiegel afirmă că Elena Băsescu a petrecut deja o perioadă la Bruxelles, ca asistent al unui parlamenar din partidul tatălui său, dar reaminteşte şi că ea lucrează ca model, are o reputaţie de petrecăreaţă şi, conform ziarului austriac Der Standard, \"este cunoscută pentru viaţa amoroasă pestriţă\". În principal datorită înfăţişării sale, presei îi place să o prezinte drept \"Paris Hilton a Carpaţilor\", adaugă Der Spiegel, care publică şi un portret al lui Gigi Becali.

Fără comentarii…