EBA vrea carieră politică lungă

Chiar dacă şi-a dat cu stângul în dreptul şi a făcut, într-un an, mai multe gafe decât mulţi parlamentari europeni în întreg mandatul, Elena Băsescu, fiica cea mică a preşedintelui Traian Băsescu, spune că se simte excelent la Parlamentul European şi mărturiseşte că îi place din ce în ce mai mult să ia cuvântul în plen. Nu va rămâne însă la Bruxelles mai mult de două mandate. Elena Băsescu este cucerită de politică şi susţine că vrea o carieră de durată. EBA afirmă că nu mai are trac, dacă aceasta a fost scuza ei de până acum pentru faptul că a pocit limba română în fel şi chip. „Vorbesc repede şi fără intonaţie pentru că trebuie să mă încadrez într-un singur minut. Mă uit să am o pagină de text şi nu mai fac repetiţii, cum făceam înainte. Am ajuns la un nivel la care vorbesc de 3-4 ori pe zi”, a declarat Elena Băsescu.