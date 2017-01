Ebola a ucis peste 1.000 de oameni

Peste 1.000 de persoane au murit în Africa de Vest după ce au contractat virusul Ebola, a anunțat, luni seară, OMS. 52 de persoane au murit de joi până sâmbătă în Guineea, Liberia, Nigeria și Sierre Leone, ceea ce ridică bilanțul deceselor provocate de virusul Ebola la 1.013, dintre cele 1.848 de cazuri confirmate, probabile sau suspecte.

PREOTUL SPANIOL INFECTAT A DECEDAT Preotul spaniol infectat cu Ebola în Liberia şi repatriat recent a decedat, a anunţat ieri presa spaniolă, citată de site-ul TheLocal.es. Miguel Pajares, în vârstă de 75 de ani, a fost repatriat în Spania la 7 august. Preotului i s-a administrat medicamentul experimental ZMapp la spitalul Carlos al III-lea din Madrid, însă nu a răspuns la tratament şi a decedat, au precizat pentru The Local autorităţile sanitare din Madrid. Pajares fusese internat anterior la spitalul administrat de Ordinul San Juan de Dios din capitala Liberiei, Monrovia. Bărbatul a contractat virusul după ce l-a vizitat pe directorul instituţiei medicale, care a murit şi el din cauza bolii.

Acelaşi medicament le-a fost administrat şi celor doi americani infectaţi cu Ebola şi trataţi într-un spital din Atlanta, în sud-estul Statelor Unite, dar cu rezultate pozitive până în prezent.

SUA PROMIT EŞANTIOANE DIN SERUL EXPERIMENTAL Liberia, una dintre ţările devastate de epidemia de Ebola, va primi de la SUA eşantioane dintr-un ser experimental. "Casa Albă şi Agenţia americană pentru medicamente (FDA) au aprobat cererea Liberiei" de punere la dispoziţie a unor "doze eşantion din serul experimental pentru tratarea medicilor liberieni infectaţi în prezent", a afirmat preşedinţia liberiană în noaptea de luni spre marţi. Acest acord intervine în urma unei cereri făcute de preşedintele Liberiei Ellen Johnson Sirleaf la 8 august către omologul său american Barack Obama şi în timp ce OMS a prezentat, ieri, la Geneva, concluziile dezbaterilor privind oportunitatea utilizării unor medicamente neomologate. Tratamentul experimental trebuie adus în Liberia de un emisar al administraţiei americane în cursul săptămânii, a adăugat preşedinţia, fără a oferi o dată precisă.

Personalul medical rămâne în prima linie de pericol: şapte medici şi un infirmier chinez ce au îngrijit pacienţi cu Ebola au fost "plasaţi în carantină" în ultimele două săptămâni în Sierra Leone, a anunţat ambasadorul Chinei la Freetown, Zhao Yanbo. Ţara cea mai populată din Africa, Nigeria, a confirmat un nou caz în Lagos, cel mai mare oraş din Africa de Vest, ridicând la zece numărul total al persoanelor afectate, potrivit Ministerului nigerian al Sănătăţii.

O femeie nigeriană suspectată de Ebola, generează panică în Istanbul

O femeie din Nigeria, care a ajuns în Turcia, marţi, la bordul unui avion, a fost plasată în carantină, fiind suspectată de infectare cu virusul Ebola, pe aeroportul Atatürk din Istanbul, relatează cotidianul Hürriyet, în ediţia electronică. Femeia a generat panică într-un avion care zbura din Lagos către Istanbul în momentul în care s-a constatat că avea febră. Paramedicii au urcat la bordul avionului în momentul în care acesta a aterizat la Istanbul şi au plasat-o pe femeie şi pe copilul acesteia în carantină, după debarcarea celorlalţi pasageri. Femeia, care ar fi însărcinată, a fost dusă la spital pentru a se stabili dacă este infectată cu Ebola. Purtătorul de cuvânt al Turkish Airlines, Ali Genç, a confirmat incidentul pe contul său de Twitter. "Avionul a fost dezinfectat ca măsură de precauţie", a precizat el.

Povestea unui voluntar român în Africa

Populaţia e fără apărare în faţa Ebola; nu există sistem sanitar

În Nigeria, unde este stare de urgență din cauza virusului Ebola, populația, în mare parte săracă, este ”fără apărare” întrucât nu există asigurări medicale sau un sistem de sănătate, oamenii fiind sfătuiți să se spele cu apă sărată, spune un voluntar român în misiuni medicale în această țară. Arădeanul Gabriel Viţelar, voluntar în misiuni medicale în Nigeria, a călcat pe pământ african, pentru prima dată, în 2008, când îşi programase o misiune de două luni, alături de membrii unei fundaţii umanitare americane. Nu a mai părăsit însă această ţară, afirmând că tot ce credea despre civilizaţie şi umanitate s-a schimbat. A văzut atâtea tragedii în doar două luni, încât nu ar mai fi putut reveni la viaţa sa liniştită din Arad. Gabriel Viţelar este inginer electronist, iar în urmă cu şase ani, un prieten nigerian care lucrase în anii 2000 la Timişoara, în domeniul cercetării genetice, i-a cerut ajutorul pentru o misiune umanitară în ţara sa de origine. "După 12 ani petrecuţi în România, în 2002, prietenul meu a plecat în SUA, iar în 2008 a decis să se implice în misiuni medicale în Nigeria. El e doctor în genetică şi mi-a cerut ajutorul pentru a pune la punct echipamentele medicale. Am plecat în Africa pentru o misiune de două luni. Nu plănuisem să rămân atât de mult, dar nu am mai putut părăsi acest loc în care oamenii au nevoie de ajutor mai mult decât oriunde. De atunci, particip ca voluntar la misiuni medicale în mai multe zone în care sărăcia şi chinul sunt greu de descris în cuvinte", povesteşte arădeanul. El a umblat cu o caravană medicală prin multe părţi ale Africii, între care Liberia, Togo şi Benin. Când nu este în misiune, locuieşte în Nigeria, în Lagos, unde mai lucrează în domeniul său, pentru a-şi câştiga existenţa. În această perioadă, românul se află în Lagos, unde guvernatorul a impus unele reguli în speranţa că epidemia de Ebola nu se va extinde. "Guvernatorul a cerut ca oamenii să se salute fără a-şi mai atinge mânile. Aici, un flacon mic de dezinfectant pentru mâini costă acum echivalentul a cinci euro, când salariul mediu e sub o sută, iar asta în Lagos, cel mai mare oraş. Preţul a crescut exponenţial tocmai pentru că acum ar fi nevoie de astfel de produse. În sate, nu se pune problema prevenţiei. Chiar şi în Lagos, recomandarea e de a ne spăla cu apă sărată", povesteşte Viţelar.

Zvonurile cu privire la Ebola au apărut în Nigeria în urmă cu cinci-şase săptămâni, "dar oamenii nici nu-şi permit să ia în serios ameninţarea". "Se vorbeşte despre epidemie, dar în afară de câteva măsuri de prevenire puerile, pe alocuri chiar ciudate, nu am observat nimic. Din cauza situaţiei economice din regiune, populaţia fiind împărţită între un foarte mic procent de oameni bogaţi, iar restul săraci, puţini sunt cei care au şanse la un tratament medical adecvat. Aici nu există asigurări medicale sau un sistem de sănătate. Trebuie să plăteşti pentru orice. Practic, populaţia e fără apărare în faţa Ebola", spune voluntarul român. Alături de el, în misiunile medicale sunt implicaţi şi alţi români, iar majoritatea locuiesc în Lagos. "După apariţia epidemiei, există îngrijorare, dar niciunul dintre noi nu a plecat de aici. În cazul unei răspândiri în masă a virusului, misiunea diplomatică a României a comunicat procedurile pe care le avem de urmat. Asta e valabil doar în cazul celor care s-au înregistrat la ambasadă", spune Gabriel Viţelar. Organizaţia pentru care lucrează ca voluntar arădeanul se numeşte Glean Ministries şi are ca ţintă principală zonele rurale şi populaţia tribală, unde oferă ajutor umanitar, de la cel medical până la cel social şi educaţional.

Voluntarii sunt din diferite ţări ale lumii, dar în principal din SUA şi România. Până acum, pentru perioade mai lungi sau mai scurte, au lucrat aproximativ 20 de români în misiunile organizaţiei, adică medici stomatologi, asistente, tehnicieni, ingineri, dar şi instalatori sau tâmplari. "Misiunile medicale se desfăşoară în funcţie de buget. Am reuşit să aducem un autobuz din SUA şi să-l convertim într-un spital mobil. Medicii sunt angajaţi de către organizaţia non-profit, iar medicii stomatologi sunt voluntari mai ales din România. Mergem pentru a acorda asistenţă medicală în zonele în care oamenii n-au văzut doctor în viaţa lor şi unde vieţi de copii sunt pierdute sau distruse doar pentru că nu au acces la un tratament care costă uneori echivalentul unui leu românesc", povesteşte voluntarul român.

El spune că în Africa sistemul medical înseamnă mai mult metodele tradiţionale, tribale, care nu dau însă rezultate, mai ales în cazul viruşilor. "Succesul misiunilor medicale depinde de o mulţime de factori. Cea mai importantă este resursa financiară, necesară pentru logistică şi medicamente. Poate o să vă şocaţi, dar mulţi bani sunt necesari pentru alte lucruri, cum ar fi plata translatorilor sau plata oficialilor, care ne pun beţe în roate chiar dacă oferim servicii gratuite conaţionalilor", susţine Gabriel Viţelar.

Până acum, organizaţia din care face parte arădeanul nu s-a confruntat cu Ebola şi nici nu e pregătită logistic pentru a ajuta oameni infectaţi. Voluntarii sunt implicaţi şi în activităţile sociale, pentru că spun că nu pot sta deoparte când văd sărăcia cruntă, care ucide copii. "Situaţia e tragică adesea. De exemplu, în Africa vezi mame care îşi sacrifică un copil pentru a supravieţui celălalt. O femeie care are doi copii şi mijloace de a întreţine doar unul va face acest gest de cele mai multe ori. Îşi lasă copilul să moară, dar îi dă o şansă celuilalt. Astfel de imagini nu au cum să-ţi dispară din minte vreodată", spune arădeanul. Voluntarii încearcă să-i înveţe pe africani să se autosusţină, să-şi procure singuri mâncarea, acolo unde este posibil acest lucru. "Desfăşurăm şi programe sociale după modelul „dă-le undiţă şi învaţă-i să prindă peştele”. Dar în ţări precum Liberia, nu prea poţi să te aştepţi la rezultate. Ultima oară când am fost acolo era un dezastru greu de descris", spune inginerul român. Mulţumită unor oameni care sprijină financiar organizaţia umanitară, dar şi voluntarilor care îşi riscă adesea viaţa în Africa, multe familii au fost salvate de la astfel de situaţii. „Voluntarii se autosusţin pe perioada fiecărei misiuni, care durează săptămâni la rând. Iar costurile nu sunt mici, ajung la echivalentul a 3.000 de euro într-o lună pentru un voluntar. Dar treaba merge şi aşa, iar datorită acestor oameni există o rază de speranţă pentru oameni care trăiesc de pe o zi pe alta în vaste zone africane, în care civilizaţia nu se ştie dacă va ajunge vreodată", încheie românul.

Preşedintele nigerian, Goodluck Jonathan, a anunţat, vineri, că lupta cu virusul mortal Ebola, care a provocat deja decese şi mai multe îmbolnăviri, a devenit "o urgenţă naţională". "Controlul şi oprirea virusului Ebola în Nigeria este o urgenţă naţională", declara preşedintele, citat într-un comunicat.

Japonezi evacuaţi

Japonia a decis să-şi evacueze cei 24 de specialişti care activează în prezent în Guineea, Liberia şi Sierra Leone, din cauza febrei hemoragice Ebola care face ravagii în Africa de Vest şi care a depăşit pragul de 1.000 de victime potrivit OMS, relatează AFP.

"Evacuarea se va încheia în câteva zile", a anunţat, ieri, marţi Yuho Hayakawa, un purtător de cuvânt al Agenţiei japoneze pentru Cooperare Internaţională (JICA). "Niciunul (dintre specialişti) nu prezintă simptomele (bolii) şi niciunul dintre ei nu s-a aflat în situaţii de risc, şi anume în contact cu bolnavi", a precizat el. Cei 24 de specialişti activează în domeniile agriculturii, sănătăţii şi construcţiilor. Anunţul repatrierii specialiştilor japonezi intervine în contextul în care opt agenţi chinezi în domeniul sănătăţii au fost plasaţi în carantină în Sierra Leone, după ce au acordat îngrijiri unor bolnavi infectaţi cu Ebola.