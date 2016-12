E-book reader-ul, prietenul generaţiei ”multitasking”

Deşi este văzut ca “unealta diavolului” de puritani, e-book reader-ul aduce, pe lângă frustrările senzoriale - nu miroase a hârtie, nu lasă tuş pe degete - şi avantajul de a transporta o bibliotecă uşoară ca un carneţel de notiţe, în special pentru cititorii care jonglează cu mai multe cărţi odată. Dacă un pasionat de lectură ar vrea să citească, în aceeaşi dimineaţă, în metrou, câteva fragmente din volumele “Fight Club” de Chuck Palahniuk, “Anna Karenina” de Lev Tolstoi şi “Solar” de Ian McEwan, tableta ar fi dubiosul care jonglează cu cărţi scoase dintr-o plasă de plastic ce de-abia le susţine. Însă, un e-book reader le poate ţine pe toate într-o carcasă de dimensiunile unei cărţi subţiri din celebra serie “Biblioteca pentru toţi” din anii ’70.

Pe un e-book reader nu se pot da dedicaţii, deşi este un cadou perfect, dar se pot lua notiţe în cel mai liber mod, cu opţiunea notes, fără ca utilizatorul să se teamă că gândurile spontane scrijelite pe hârtie vor rămâne pentru generaţiile viitoare. Chiar dacă este “o bibliotecă cât o nucă”, e-book reader-ul nu poate fi tratat ca o carte clasică. Gesturile pe care un cititor răsfăţat nu le poate face cu un e-book reader pot fi următoarele:

1. Să adoarmă pe el, după lectură - ecranul dispozitivului este destul de fin, iar dacă foile şifonate se pot îndrepta, “vlăstarele” noilor tehnologii, mai puţin.

2. Să bea cacao, cafea sau să consume orice produse care îl fac să se simtă ca acasă, cu o carte în braţe. Asemenea gesturi ar atenta la integritatea cărţii electronice în sine.

3. Să dea pagina cu degetul arătător înmuiat, în prealabil, în gură - în principiu, pentru că este inutil.

4. Să transporte cartea electronică fără o husă care să o protejeze.

5. Să scape cartea electronică pe jos.

Ce aduce e-book reader-ul în plus faţă de volumele clasice, care au o istorie a lor, poate fi rezumat în câteva cuvinte: volum (un utilizator are acces la zeci, chiar sute de volume, doar printr-o atingere), viteză (dacă vrea să caute un cuvânt, răspunsul căutării este la un click distanţă) şi economie (odată achiziţionat, e-book reader-ul este, oarecum, o sursă de economii, cărţile în format digital fiind chiar de trei ori mai ieftine decât cele în format clasic). Şi încă un plus în apărarea e-book-ului este faptul că celebrul lanţ de librării american Barnes & Noble a lansat un e-book reader, pentru a marca intrarea companiei în noua eră a tehnologiei.