Ecaterina Andronescu - despre programa de limba română

12:20:15 / 08 Septembrie 2014

Lasati consfatuirile si puneti ordine si disciplina in domeniile pe care le conduceti ?!

I se pare d-nei senator o evolutie a copiilor in domeniul limbii romane ? Nu a vazut cati copii isi mai pot lua bacul daca nu se mai poate copia ? Este o INVOLUTIE. Ei au ajuns sa comunice doar pe Net si folosesc doar cuvinte din 2, max 3 litere. Nu cunosc scrisul, ortografia, de gramatica ce sa mai vorbim ? Cam asta e concluzia si urmarea anilor de guvernare in care ati fost si d-voastra ministru. E un mare dezastru in invatamant, lucru pe care nu-l vad cei care conduc ?!