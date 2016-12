Ecaterina Andronescu, propunerea pentru şefia Ministerului Educaţiei

Ministrului Liviu Pop i-a expirat interimatul în fruntea Ministerului Educaţiei. El a făcut acest anunţ vineri, la Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), unde a analizat activitatea instituţiei. Analiza sa a făcut parte din bilanţul pe care fostul ministru îl anunţase. Liviu Popa fusese numit interimar la conducerea Ministerului Educaţiei în 15 mai, după ce Ioan Mang şi-a dat demisia în urma acuzaţiilor de plagiat.

PROPUNERE Propunerea oficială pentru ocuparea funcţiei de ministru al Educaţiei este Ecaterina Andronescu. Decizia nu este o noutate, pentru că premierul Victor Ponta anunţase în urmă cu câteva zile de intenţia sa, însă aştepta finalizarea tuturor procedurilor astfel încât noul ministru să nu întâmpine probleme la preluarea mandatului. Ponta a făcut anunţul la Consiliul European de la Bruxelles pentru că, după cum a spus, va ajunge târziu în România şi expiră interimatul lui Pop. El va înainta preşedinţiei propunerea de numire a lui Andronescu în postul de nou ministru al Educaţiei. Premierul a ţinut să precizeze că, dacă şi în cazul noului ministru se va primi o decizie asemănătoare cu cea dată în cazul Mircea Diaconu, având în vedere că şi Andronescu este în proces cu Agenţia Naţională de Integritate (ANI) pe tema incompatibilităţii cu funcţiile deţinute, ea va părăsi ministerul. \"Ştiu că nu s-a redactat hotărârea şi urmează să existe un recurs\", a spus Ponta, apreciind că dacă Andronescu va pleca de pe funcţie mai există alte multe variante.

EXPERIENŢĂ Vicepreşedintele PSD Ecaterina Andronescu a evitat să spună în cadrul unei emisiuni Tv dacă va fi numită în funcţia de ministru al Educaţiei. “Este dreptul premierului de a decide şi, în ceea ce mă priveşte, sunt un om care are expertiza necesară şi niciodată nu mă dau în lături când am ceva de spus. Am şi curajul de a mă exprima în legătură cu un subiect sau altul”, a declarat Andronescu, întrebată dacă va prelua mandatul de ministru al Educaţiei. Ea a evitat să spună dacă a purtat discuţii cu premierul. Ecaterina Andronescu a mai ocupat funcţia de ministru al Educaţiei în perioada 2000-2003, în timpul guvernării Adrian Năstase.