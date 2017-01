Echilibru în fruntea celor trei serii

După opt etape, nicio echipă nu a reuşit să se desprindă în Campionatul Judeţean de fotbal. În Seria Est sînt sînt trei formaţii despărţite de un singur punct, în Nord găsim patru echipe înşirate pe două puncte, iar în Sud primele două clasate sînt la egalitate de puncte! Dintre evenimentele ultimei etape, să notăm performanţa lui Marian Gîscă, de la Viitorul II Cobadin, care duminică a înscris cele două goluri în victoria cu CSM II Medgidia Valea Dacilor, scor 2-0, după ce sîmbătă marcase golul victoriei pentru prima echipă a clubului, 1-0 în deplasare cu Înfrăţirea Cogealac! Mai puţin obişnuit este ce s-a întîmplat la Pantelimon, meciul fiind oprit în min. 69. Cu trei minute mai devreme, un jucător al gazdelor a fost eliminat pentru că a vrut să-l lovească pe arbitru cu mingea, moment în care delegatul lui Ulmetum, Traian Belecciu, a pătruns pe teren, înjurîndu-l şi ameninţîndu-l cu bătaia pe arbitrul de centru. Belecciu a fost trimis în afara spaţiului de joc, iar după trei minute jocul a fost oprit, pentru că persoana eliminată era cea desemnată să asigure asistenţa medicală a meciului, avînd şi delegaţie în acest sens!

Iată rezultatele etapei a opta - SERIA EST: AS Bărăganu - Viitorul Cerchezu 7-0; Avîntul Comana - AS Independenţa 3-0 (Tîrnă 20, I. Cristea 47, Curelaru 58 - Parfene 53) - meciul s-a întrerupt la scorul de 3-1 în min. 86, cînd oaspeţii s-au retras de pe teren în semn de protest pentru că li s-a anulat un gol pe motiv de ofsaid; Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Mereni 1-0 (Cr. Dragomir 56); CFR Constanţa - Sparta II Techirghiol 0-1 (Slincu 47); Aurora II 23 August - Recolta Negru Vodă 7-0 (Bălteanu 9, 31, 58, 78, 82, 85, Brobonea 36); Voinţa Valu lui Traian - Luceafărul Amzacea 3-0 (C. Ivan 52, Bebu 64, Irimia 87); Unirea Topraisar - AS Ciocîrlia 3-2 (Cl. Sandu 65, V. Dumitru 69, Baisan 78 - C. Dragomir 67, T. Cristea 86); Viitorul II Cobadin - CSM II Medgidia Valea Dacilor 2-0 (M. Gîscă 36, 74). Clasament EST: 1. Comana 22p; 2. Cobadin II 21p; 3. Valu lui Traian 21p; 4. Topraisar 18p; 5. CFR 17p; 6. Amzacea 15p; 7. Techirghiol II 15p; 8. 23 August II 13p; 9. Chirnogeni 12p; 10. Ciocîrlia 8p; 11. Independenţa 7p; 12. Mereni 6p; 13. Negru Vodă 4p; 14. Bărăganu 4p; 15. Valea Dacilor 3p; 16. Cerchezu 1p.

SERIA NORD: Dunaris Topalu - Viitorul Tîrguşor 1-0 (Teacă 65); Gloria Seimeni - Pescarul Ghindăreşti 2-1 (M. Vasile 16, Fl. Ilie 73 - R. Nicolai 38); CSS Medgidia - Steaua Dorobanţu 9-2 (C. Dumitrescu 14, Butnaru 17, Ţipel 22, 88, Haas 29, Pavelescu 33, Hanu 65, 75, G. Dorobanţu 68 - Oborogeanu 40, C. Sîrbu 68); Pescăruşul Gîrliciu - Dacia Mircea Vodă 2-2 (D. Răducan 5, Drăghici 40 - Trestianu 43, 77); Dunărea Ciobanu - Voinţa Siminoc 1-0 (Boboc 70); Ulmetum Pantelimon - Ştef Serv Seimeni 0-3 (Buştenea 12, Pericică 30-autogol, G. Rusu 65) - meci întrerupt în min. 69; Sport Club Horia - Viitorul Fîntînele 4-2 (Negrilă 64, 78, 79, Tacciu 68 - Fl. Şerban 26, Neaţu 82); Sportul Tortomanu - Viitorul Vulturu 4-1 (Goreac 38, 65, 82, Mihalache 43 - Balaban 70). Clasament NORD: 1. Gîrliciu 20p; 2. Mircea Vodă 19p; 3. Ciobanu 18p (7j); 4. Ştef Serv Seimeni 18p; 5. Siminoc 15p; 6. CSS Medgidia 13p (7j); 7. Gloria Seimeni 13p (7j); 8. Pantelimon 12p (6j); 9. Tortomanu 12p; 10. Fîntînele 12p; 11. Topalu 12p; 12. Tîrguşor 6p (7j); 13. Horia 6p; 14. Ghindăreşti 4p; 15. Vulturu 0p; 16. Dorobanţu 0p.

SERIA SUD: Peştera Dobrogei Peştera - Sport Prim Oltina 2-1 (David 12, 49 - G. Plăcintă 23); Marmura Deleni - Trophaeum Adamclisi 1-2 (Cojocaru 40 - Neagu 55, Vasiloiu 72-autogol); Dunărea II Ostrov - Inter Ion Corvin 3-1 (V. Diacu 18, 39, I. Sîrbu 71 - Eniu 86); Progresul Dobromir - Sacidava Aliman 2-0 (Iuseim 30, Arif 71). Clasament SUD: 1. Peştera 19p; 2. Ostrov II 19p; 3. Oltina 16p; 4. Adamclisi 14p; 5. Aliman 8p; 6. Ion Corvin 7p; 7. Deleni 6p; 8. Dobromir 3p.