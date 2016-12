Echilibru la vârful clasamentului din Seria Est

Sâmbătă, în Campionatul Judeţean de fotbal, s-a jucat etapa a 18-a. Iată rezultatele înregistrate - SERIA NORD: Viitorul Cuza Vodă - Pescarul Ghindăreşti 8-0 (arbitrul Florin Brașoveanu nu a adus raportul de arbitraj la sediul AJF); Viitorul Tîrguşor - Sportul Tortoman 1-3 (arbitrul Florin Brașoveanu nu a adus raportul de arbitraj la sediul AJF); SC Horia - Gloria Seimeni 0-0; Viitorul Fîntînele - Pescăruşul Gîrliciu 9-1 (Stelian Butcaru 20, 29, 32, 35, 43, 49, 85, Cosmin Dincă 54, Ionuț Cristea 59 - Dumitru Răducanu 22); Dunaris Topalu - Voinţa Săcele 4-6 (Alexandru Filip 14, 35, Elvis Ali 17, 54 - Daniel Laza 28, Valentin Țăranu 60, Cristian Turtoi 75, 80, Adrian Gheorghe 76, 89); Recolta Nicolae Bălcescu - Dacia Mircea Vodă 1-1 (Cristian Popescu 32 - Marian Vasile 12); Ulmetum Pantelimon - Dunărea Ciobanu 1-2 (Constantin Petricică 90+3 - Radu Tudor 7, Radu Acreală 12). Clasament: 1. Fîntînele 42p/17j; 2. Săcele 40p; 3. Tortoman 38p.

SERIA SUD: Sport Prim Oltina - Speranţa Nisipari 1-2 (Enghin Chiazim 69 - Alexandru Marinică 63, George Scripcariu 65); CS Peştera - Trophaeum Adamclisi 11-0 (Alexandru Banciu 4, 25, 47, George Ștefan 5, 71, 75, Adrian Bejan 32, 42, 55, Cristian Scoverdea 61, 64); Viitorul Cobadin - Voinţa Cochirleni 2-0 (Erduan Ismail 34, Adrian Gîrtone 75); Inter Ion Corvin - AS Ciocîrlia 3-0 (Marian Sivriu 1, 36, Ionuț Constantin 53); Danubius Rasova - Marmura Deleni 10-1 (Constantin Olah 20, 23, 26, 37, Paul Scînteie 48, Alexandru Ghiță 49, 60, Radu Mirică 55, George Rusu 65, Ionuț Cantaragiu 69 - Florentin Dinu 13); AS Independența - AS Carvăn 3-0 (Vasilică Geană 61, Marian Geană 72, Daniel Cîndea 80). Castelanii Castelu a stat. Clasament: 1. Rasova 41p/16j; 2. Peștera 36p/15j (golaveraj 76-13); 3. Nisipari 36p/14j (golaveraj 42-10).

SERIA EST: CS II Agigea - Farul Tuzla 2-3 (Marius Niță 42, Marius Nicolae 80 - Cătălin Mircea 3, 19, 70); Fulgerul Chirnogeni - Olimpia Constanța 2-3 (Constantin Popa 74, 83 - Ener Saban 21, 40, Claudiu Moraru 85); AS Bărăganu - Voinţa Siminoc 1-10 (Florin Feraru 38 - Andrei Gorun 6, Claudiu Spătaru 8, 9, Valentin Pascal 22, 38, 85, Ciprian Țîrcovnicu 30, 32, Cristian Lungu 60, Petrică Cornea 70); GSIB Mangalia - Luceafărul Amzacea 1-3 (Claudiu Sauciuc 22 - Dragoș Cristea 57, Cristian Curelaru 80, Gabriel Perjan 84); Viitorul Pecineaga - Oil Terminal Constanţa 3-0 (George Toader 63, Florin Gherase 80, Marius Croitoru 89); Viitorul Mereni - Atletic 2 Mai 1-3 (Adrian Vasilescu 65 - George Tudor 17, Bogdan Bucur 55, Petre Anghel 57); Gloria Albeşti - Şcoala de Fotbal Mangalia 3-0 (neprezentare). Clasament: 1. Oil Terminal 41p; 2. Pecineaga 40p (golaveraj 60-23); 3. Albeşti 40p (golaveraj 57-26).

Clasamentele complete ale celor trei serii din Campionatul Județean le puteți găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.